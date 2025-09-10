El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un trabajador en un obrador situado en la ciudad coge una barra de pan del estante. Antonio Tanarro

Segovia

Unos pocos obradores surten a media provincia ante los cierres en los pueblos

Las fábricas de Otero de Herreros y Garcillán suplen la caída de producción de medio centenar de negocios más modestos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 05:52

La composición del mercado del pan ha cambiado considerablemente en la provincia. La demanda de un elemento imprescindible en las mesas no se ha alterado, ... pero sí su producción. Donde hace apenas un par de décadas había más de un centenar de obradores repartidos por todas las comarcas, hoy apenas queda la mitad y su esperanza de vida no se presume demasiado larga. Un oficio costoso, con malos horarios, con pocos días libres, con cada vez menos vecinos en los pueblos que rentabilicen esas jornadas maratonianas. La consecuencia es que las cuatro grandes fábricas de Otero de Herreros y Garcillán ya surten pan a cerca del 60% de la provincia, según cálculos de la patronal del sector, una proporción que tenderá inevitablemente a aumentar ante la edad media de los panaderos y la evidente falta de relevo generacional

