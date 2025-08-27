El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera SG-V-6123 a su paso por San Cristóbal de Segovia. Antonio de Torre

Piden cuatro años de prisión para un hombre acusado de intentar traficar con MDMA

Fue sorprendido en la carretera de San Cristóbal con droga oculta en un calcetín o en una carcasa de llave de coche simulada

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:10

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para un hombre interceptado por la Guardia Civil en julio de 2023 cuando transportaba 7,85 gramos de MDMA repartidos en 13 envoltorios ocultos entre sus pertenencias. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6:30 horas del 8 de julio en la vía SG-V-6123, a la altura del punto kilométrico 1,4 de la carretera que conecta Segovia capital con San Cristóbal de Segovia.

El acusado viajaba como ocupante en un vehículo junto a otras cuatro personas. Durante el registro, los agentes localizaron la droga escondida en la zona inguinal, en un calcetín, en una carcasa de llave de coche simulada y en un llavero con forma de mechero. El valor de la sustancia en el mercado ilícito se estima en 217,83 euros. Según el Ministerio Público, el hombre tenía intención de destinar la droga al tráfico.

El encausado ya había sido condenado en 2022 por un delito de atentado a la autoridad, con una pena de seis meses de prisión que fue suspendida.

La acusación considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, y solicita también una multa de 653,49 euros, con un mes de prisión en caso de impago, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  8. 8

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  9. 9 «Ronaldo estaba muy triste el día de la venta... No se quería ir así»
  10. 10 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Piden cuatro años de prisión para un hombre acusado de intentar traficar con MDMA

Piden cuatro años de prisión para un hombre acusado de intentar traficar con MDMA