Piden cuatro años de prisión para un hombre acusado de intentar traficar con MDMA Fue sorprendido en la carretera de San Cristóbal con droga oculta en un calcetín o en una carcasa de llave de coche simulada

El Norte Segovia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:10 Comenta Compartir

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para un hombre interceptado por la Guardia Civil en julio de 2023 cuando transportaba 7,85 gramos de MDMA repartidos en 13 envoltorios ocultos entre sus pertenencias. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6:30 horas del 8 de julio en la vía SG-V-6123, a la altura del punto kilométrico 1,4 de la carretera que conecta Segovia capital con San Cristóbal de Segovia.

El acusado viajaba como ocupante en un vehículo junto a otras cuatro personas. Durante el registro, los agentes localizaron la droga escondida en la zona inguinal, en un calcetín, en una carcasa de llave de coche simulada y en un llavero con forma de mechero. El valor de la sustancia en el mercado ilícito se estima en 217,83 euros. Según el Ministerio Público, el hombre tenía intención de destinar la droga al tráfico.

El encausado ya había sido condenado en 2022 por un delito de atentado a la autoridad, con una pena de seis meses de prisión que fue suspendida.

La acusación considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, y solicita también una multa de 653,49 euros, con un mes de prisión en caso de impago, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.