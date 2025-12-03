El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un cerdo en una granja de la provincia de Segovia. Antonio de Torre

La peste porcina pone en jaque 300 millones de euros de facturación en Segovia

Las exportaciones de animales vivos, carne de cerdo y otros despojos han supuesto hasta agosto unos ingresos de 12,6 millones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:31

El sector porcino de Segovia, que incluye productores, comercializadores y otras actividades económicas relacionadas, permanece en vilo a raíz de la detección de varios casos ... de peste africana en Cataluña. Esta enfermedad está causada por un virus y es altamente contagiosa, por lo que se constituye una grave amenaza para las granjas que se reparten por más de la mitad de los municipios de la provincia, así como para las elevadas cifras de negocio que alcanza cada año el sector. La facturación anual superó los 300 millones de euros a lo largo de 2024, mientras que las exportaciones rondaron los 13 millones hasta el pasado mes de agosto.

