Miembros de Génesis se fotografían antes de la salida de la trigésima edición de La Perico. Óscar Costa

La Perico hace gala de inclusión en una jornada de calor extremo

La trigésima edición de la marcha rinde homenaje al ciclismo adaptado con sus 163 kilómetros de sierra y el termómetro a 38º

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:59

El agosto más tórrido de los últimos años recrudeció el verdadero purgatorio de La Perico: no tanto sus puertos –Navacerrada, Morcuera, Canencia y Navafría–, que ... también, sino la factura definitiva en esos últimos 30 kilómetros por el arcén ardiente de la N-110 para volver a Segovia tras algo más de 163 kilómetros y casi 3.200 metros de desnivel positivo. Los retales de casi 1.400 ciclistas buscando un grupo para acabar una de las marchas cicloturistas con más solera de España. Una rueda para protegerse de ese aire de desierto, a 38 grados, estirando el pulso para sobrevivir a un repecho más, para evitar esa soledad que eterniza el cronómetro y calcina el alma. La trigésima edición fue una ola de inclusión en plena ola de calor, un homenaje al ciclismo adaptado, personalizado en Juanjo Méndez, alguien que fue dado por muerto en un accidente de tráfico y perdió las ganas de vivir hasta que la bici le recordó quién era. Su prótesis adherida al cuadro de la bici, como las calas de las zapatillas, también sorteó ese epílogo endiablado. Como todos, con más o menos entereza.

