Pedro Delgado sigue en la cresta de la ola Pedro Delgado, durante su intervención. / Antonio Tanarro El exclista profesional recibe el título de Hijo Predilecto de la Provincia por «abrir Segovia al mundo» EL NORTE Segovia Jueves, 21 junio 2018, 18:54

El exciclista y comentarista deportivo, Pedro Delgado, recibió hoy de manos del presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, el título de Hijo Predilecto de la Provincia por ser «un segoviano universal» que representa los valores de «la pasión, el sacrifico y el esfuerzo». Delgado aseguró estar «encantado de la vida» por ser un reconocimiento «hecho con el corazón y las manos de miles de segovianos». Pedro Delgado aseguró que siente «ese vínculo de orgullo de Segovia», sobre todo cuando estuvo y está fuera de estas tierras, tanto en su etapa como ciclista profesional y ahora como comentarista de TVE, porque la gente le recibe con mucho cariño. El deportista afirmó que «Segovia es mi casa, mi zona de paz y donde me encuentro a mi mismo». El exciclista comentó que es muy agradable recoger este tipo de reconocimientos, «en una sociedad donde todo es criticar y sacar los trapos socios» y que está bien que haya «otro tipo de noticias» y tener la ocasión de agradecer la ilusión de cientos de segovianos que «unos me han visto correr y otros me han escuchado». Delgado remarcó que «siempre presumimos de Segovia como una ciudad singular porque creo que lo es».

El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, señaló que ver correr a Pedro Delgado era «todo un espectáculo», representado la «pasión, el esfuerzo, el sacrificio y un gran espíritu» por su característica forma de pedalear o de escalar cada puerto, y «los segovianos viendo a nuestro paisano hacíamos nuestros esos valores».

Pedro Delgado, subrayó Vázquez, es un «segoviano universal» que ha dejado «su huella e impronta allá donde va» y que consiguió, a mediados de los 80, «abrir Segovia al mundo» y a una provincia en torno «a su figura y al deporte del ciclismo, confraternizando ante las gestas de su ídolo». El presidente de la Diputación recordó que Perico sigue ligado al ciclismo de la provincia, asistiendo a presentaciones de pruebas, a la Carrera del Pavo, «que se te sigue resistiendo», y la organización de la marcha cicloturista internacional que lleva su nombre, informa Ical.

El acto de entrega del título de Hijo Predilecto de la Provincia, celebrado en el salón de plenos de la Diputación, comenzó con la interpretación de la popular pieza musical 'La entradilla' de Agapito Marazuela. Pedro Delgado no pudo asistir, por un viaje a Japón, a la entrega, el pasado 8 de junio, de esta misma distinción al decano de los alcaldes de España, Ricardo Díez, y al periodista Alfredo Matesanz. Éste último, junto a los integrantes del Mester de Juglaría, Medalla de Oro de la Provincia, arroparon a Pedro Delgado.

Treinta años después

El exciclista segoviano recordó que este año se cumplen tres décadas de su victoria en el Tour de Francia. Una gesta que estará muy presente el domingo 19 de agosto, en la Marcha Cicloturista 'Pedro Delgado' porque Perico estará acompañado de los que formaron el equipo Reynols con el que consiguió el triunfo en tierras galas, en 1988.

Pedro Delgado aseguró que su objetivo es acercar la memoria deportiva a las nuevas generaciones, que «andan un poco despistadas con las redes sociales y viven muy al día». El 19 de agosto estarán en Segovia, «Miguel Induráin, Julián Gorospe o Ángel Arroyo y varios colombianos». Haciendo gala de su gran sentido de humor, Perico aseguró que unos están más en forma como él y otros «con una forma más redonda». También recordó la figura de su excompañero Dominique Arnaud, quien falleció hace dos años, víctima del cáncer.