Pedro Delgado: El documental '30 años de amarillo' «me hace sentir mayor» Pedro Delgado se hace un selfie con un aficionado que esperaba ayer su presencia. / Antonio de Torre El excliclista segoviano y su Tour del 88 protagonizan una de las proyecciones de la Muestra de Cine Europeo CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Viernes, 16 noviembre 2018, 18:55

La bicicleta de Perico voló. Y voló tanto –como le cantó el popular Aniceto– y tan veloz que ganó el Tour de Francia de 1988. Han transcurrido tres decenios de la gesta del ciclista segoviano, reconvertido ahora en comentarista deportivo en televisión junto al inseparable Carlos de Andrés. Un tándem tan tradicional en las retransmisiones televisivas del gran bucle galo como la siesta con la que compiten en pleno estío. Ayer, sin alfombras rojas ni con el glamour festivalero de otras muestras; aunque eso sí, con sobradas demostraciones de cariño y admiración entre el público, la Muestra de Cine Europeo (Muces), en colaboración con la Asociación de Periodistas Deportivos de Segovia, invitaron al ciclista a compartir la proyección del documental 'Treinta años de amarillo'.

Pedro Delgado (Segovia, 1960) confiesa que es la tercera vez que lo ve. La primera fue cuando se estrenó por parte de la productora. El protagonista asegura que continúa emocionándose con este audiovisual. Sin apearse del sentido del humor que despliega tras las cámaras y rodeado de sus paisanos, indica que «el documental me hace sentirme mayor». La idea de rememorar el Tour del 88 y aquella victoria del ciclismo español encarnada en el segoviano partió de la periodista Mónica Marchante. «Me hizo mucha ilusión que se rodara», reconoce, a sabiendas que iba a ser una «grabación dura».

La reportera y el ciclista quedaban cuando cuadraban las agendas y esas conversaciones se alargaban poco menos que hasta el infinito. No en vano, Marchante es una gran aficionada al ciclismo, subraya el protagonista del documental. Esas charlas interminables no eran ni caprichosas ni resultaron inútiles. «Sabía que tenía que hacerlo bien y me entregué a ello, luego el resultado ha quedado muy bonito», afirma Pedro Delgado minutos antes de entrar en la sala de la Fundación Caja Segovia, transformada en un patio de butacas para la proyección.

El visto bueno de los hijos

Tras las dos visualizaciones y a punto de la tercera, el ciclista se queda con un detalle. «Lo que más me gusta de todo el documental es lo que la gente habla de mí porque yo me sé mi vida, y además, como hablan bien...», añade con otro chascarrillo. Y todavía saca más pecho cuando revela que sus hijos también han dado el visto bueno al documental, sobre todo el que más interesado en el cine y que prestó atención a otros elementos más técnicos.

Otro detalle de 'Treinta años de amarillo' que le emociona al protagonista es cómo Marchante y su equipo le llevaron a la cima donde por primera vez se enfundó en maillot de líder del Tour. Era octubre y la meteorología había sido benigna con los Alpes. Todavía no había nevado. Ideal para montarse en la bicicleta y emular el ascenso y las veintiuna curvas que conducen hasta la estación de esquí de Alpe d'Huez. Aquel día de rodaje cayó la primera gran nevada alpina, relata. «Subí el puerto como pude». Al final, la dirección del documental decidió en el montaje incrustar la voz de Perico, sus reflexiones y pensamientos en las imágenes de esta «subida a Alpe d'Huez del siglo XXI».

El encuentro entre el cine que ofrece uno de los muchos contenedores de la Muces, el género del documental, el deporte y el paisanaje segoviano también dio para que el protagonista anunciara que sí, que esta vez va la definitiva. «En la Carrera del Pavo espero correr un poco más y mejorar la distancia recorrida, aunque sea medio metro», anticipó a los periodistas.

Landa, Mas, Valverde, Soler...

Asimismo, avanzó que el recorrido de la próxima Vuelta a España se presentará el 29 de diciembre, y reveló que actualmente están grabando dos finales en alto que serán inéditos. Pero no desveló los nombres.

En cuanto a la temporada que viene, el también comentarias de televisión ve al equipo Sky nuevamente como dominador en las carreras de tres semanas; aunque se atreve a citar algunos corredores que pueden complicar la vida a la escuadra de Chris Froome, por la que también pasa el tiempo. El segoviano ve como aspirantes a arrebatar el cetro de los británicos a Tom Dumoulin o a Timo Roglic, entre otros.

También exhibió su confianza en que Alejandro Valverde prolongue su ilusión y ambición y espera que sea el año de la eclosión de Mikel Landa como principal heredero de Alberto Contador. Asimismo, advierte de que habrá que estar atentos a la evolución de otros jóvenes españoles que apuntan alto, como Enric Mas y Marc Soler.