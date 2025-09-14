El patrimonio de Segovia brilla en una noche de arte, historia y deporte

La cultura, la historia y el deporte anidaron anoche en las calles, plazas, monumentos y museos de Segovia gracias a la celebración de la ... octava edición de la Noche del Patrimonio, acontecimiento que volvió a unir a las quince ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Bajo la organización de las Concejalías de Turismo, Cultura y Deportes, la ciudad desplegó un programa diverso que combinó tradición, innovación y solidaridad estructurado en tres secciones: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio. Dentro de la primera, segovianos y visitantes pudieron disfrutar entre las ocho y las once de la noche, de forma gratuita o a precios simbólicos, de algunos de los espacios históricos más emblemáticos de Segovia. Lugares como el Centro Didáctico de la Judería, el Museo de Segovia, el Museo Zuloaga o la Puerta de Santiago, sede de la colección de títeres de Francisco Peralta, recibieron a cientos de curiosos que exploraron su riqueza cultural. La Catedral permitió el acceso al enlosado, y la Academia de Artillería, el Palacio de Quintanar y el Torreón de Lozoya ofrecieron una oportunidad única para redescubrir la historia de la ciudad. Otros enclaves, como el Palacio Episcopal, la Casa de la Lectura y La Alhóndiga también estuvieron abiertos hasta las diez de la noche. «Es una maravilla poder visitar estos lugares de noche, con una atmósfera tan especial», comentaban algunos a las puertas del Palacio Episcopal.

Ampliar Representación sobre Machado y Guiomar. Antonio de Torre

La sección Vive Patrimonio llenó la velada de magia con un recorrido por rincones iluminados con velas, donde la música, la poesía y las actividades familiares crearon momentos únicos. Uno de los platos fuertes fue el espectáculo 'Recordar, limpios los ojos que miran el tiempo', inspirado en la relación entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama, que emocionó al público con una fusión de música y poesía. Los conciertos de saxofón, dúos de guitarra y violonchelo en espacios como el adarve de la Muralla, el patio de la Casa de Abraham Seneor y el Jardín de Fromkes deleitaron a los asistentes. Las familias también tuvieron su espacio con actividades como el cuentacuentos en el Jardín de los Poetas y el pintacaras de neón en la Puerta de Santiago. La representación de 'La Fuente de los Lagartos', en el Museo Rodera Robles, congregó a decenas de curiosos. El programa incluyó un recorrido por los jardines intramuros, guiado por el biólogo David Martín Carretero, y un paseo por las murallas con el arqueólogo Ricardo de Cáceres.

Danza y deporte

El momento más esperado de la noche llegó con el espectáculo de la Compañía Nacional de Danza, dirigido por Muriel Romero, en el marco de Escena Patrimonio. El Alcázar, escenario majestuoso, acogió un recorrido escénico que combinó música, danza y arquitectura. La plaza de la Reina Victoria Eugenia vibró con la primera parte del espectáculo, que continuó en el patio de Armas. Con piezas como 'Las Meninas', 'El umbral de los cuerpos', 'Exposición nº1 sobre escenario', 'Essence' y 'Decimos verdades que parecen mentiras', la compañía cautivó al público.

Ampliar Participantes en la carrera nocturna. A. de Torre

Y, mientras, en las calles segovianas se abrían paso los atletas participantes en la Carrera Nocturna Ciudades Patrimonio, iniciativa que dejó clara la pasión que los segovianos sienten por el deporte. Integrada en el calendario de Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025, la carrera contó con recorridos de 5 y 10 kilómetros para adultos, y pruebas infantiles de 100 a 700 metros. La carrera tuvo un carácter benéfico, pues los dos euros de cada inscripción serán destinados a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.

La temperatura acompañó y la noche resultó un rotundo éxito. Con un despliegue de actividades que combinaron tradición y modernidad, la ciudad demostró que su patrimonio es un legado vivo, capaz de unir a segovianos y visitantes en una celebración única.