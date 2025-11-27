El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercado de la Navidad en el paseo del Salón. Óscar Costa

«El paseo del Salón en invierno es muy frío»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, justifica que no se vuelvan a celebrar actividades navideñas en este espacio tras la experiencia de 2023

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia no celebrará actividades del programa navideño en el paseo del Salón tras la experiencia de 2023, cuando el Paseo ... de la Navidad se instaló en la zona y se registraron incidentes. Así lo ha explicado el alcalde, José Mazarías, al ser preguntado por si la ausencia de propuestas en ese enclave es definitiva o depende de las obras de accesibilidad que se esperan en los próximos meses en la puerta de la Luna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  6. 6 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10 Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «El paseo del Salón en invierno es muy frío»

«El paseo del Salón en invierno es muy frío»