«El paseo del Salón en invierno es muy frío»

El Ayuntamiento de Segovia no celebrará actividades del programa navideño en el paseo del Salón tras la experiencia de 2023, cuando el Paseo ... de la Navidad se instaló en la zona y se registraron incidentes. Así lo ha explicado el alcalde, José Mazarías, al ser preguntado por si la ausencia de propuestas en ese enclave es definitiva o depende de las obras de accesibilidad que se esperan en los próximos meses en la puerta de la Luna.

Mazarías ha defendido que el paseo del Salón «funciona muy bien» para eventos en otras épocas del año, pero que la realidad del invierno «compromete mucho» cualquier programación. «Hemos caído en la evidencia de que en invierno el paseo del Salón es muy frío», ha señalado, apuntando al viento, la lluvia y las bajas temperaturas como factores que ponen en riesgo actividades al aire libre.

A estas razones se suma la accesibilidad. Aunque existe una solución parcial con el ascensor del centro comercial Almuzara, el regidor ha recordado el proyecto para construir una rampa en la calle de la Luna, además de actuaciones vinculadas al futuro parking de Los Tilos, con ascensores interiores y remontes mecánicos paralelos a las actuales escaleras.

«Hasta ese entonces preferimos ubicarlo en otras situaciones», ha zanjado, insistiendo en que el objetivo es volver a «poner en valor» el paseo del Salón cuando el espacio pueda adecuarse como plantea el Ayuntamiento.