Segovia presenta unas navidades de 2025 sin grandes novedades

La Navidad de 2025 en Segovia capital ya tiene programa. El Ayuntamiento ha dado a conocer las actividades que durante las próximas semanas se ... desarrollarán en la ciudad. «Es una programación cuidada y variada y para todos los públicos», ha dicho el alcalde, José Mazarías. «No va a faltar la música, las luces, el mercado, el belén...», ha añadido.

Con 'Ilusión por compartir' como lema de las navidades de este año y con los tres Reyes Magos como protagonistas del cartel, las primeras actividades comenzarán el 3 de diciembre y se prolongarán hasta el 6 de enero. Uno de los momentos más esperados será el encendido de la iluminación, con el pórtico de la avenida del Acueducto como gran protagonista. Aunque fuentes municipales indicaron que el encendido sería el 4 de diciembre, finalmente se producirá el viernes día 5 a las 19:00 horas. «Sorprenderá a los segovianos», ha comentado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. A continuación se inaugurará el Mercado de Navidad en la Plaza Mayor, que contará con una 'Casa de Navidad', atracciones infantiles, 'Carrusel de la Navidad' y tren navideño.

A partir de entonces y durante los siguientes días se sucederán decenas de actividades. «La magia y la ilusión tendrán mucho espacio en las fechas navideñas», ha declarado Monroy. No faltarán actividades tradicionales como la Carrera del Pavo la mañana del 25 de diciembre, la San Silvestre la tarde del día 31 o la ya consolidada Tardebuena, con varios DJ's desde las 15:00 horas del día 24 en la Plaza Mayor.

El evento que más afluencia de público concentrará será la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero. El recorrido será el mismo que los dos últimos años entre el Alcázar y la plaza Oriental, con un primer tramo a pie y otro, desde la Plaza Mayor, sobre carrozas que tendrán «sorpresas». Monroy también ha adelantado que se «profundizará en el relato de la religión católica».

«Son más de cien actividades a lo largo de treinta días», ha subrayado el concejal de Cultura sobre el programa navideño de este año. El presupuesto, dividido en dos partidas (una para la cabalgata y otra para el resto de actividades) asciende a los 172.000 euros, cantidad en la que no se incluye la iluminación navideña. «Es la misma cantidad más o menos que otros años», ha precisado Monroy.