«En partidos abiertos somos un equipazo y eso los rivales lo saben»

La Gimnástica Segoviana se impuso este domingo por 2-0 al Coruxo en La Albuera, en la quinta jornada del Grupo 1 de Segunda RFEF, y confirmó el buen tono de su arranque liguero. Tras el encuentro, el entrenador azulgrana, Iñaki Bea, subrayó el valor del triunfo y el trabajo colectivo de un equipo que, a su juicio, «picó mucha piedra» ante un rival incómodo y bien armado para castigar pérdidas.

«Ganar hoy en día es muy complicado. Nos conocemos todos, el fútbol se ha profesionalizado muchísimo y es difícil ver partidos sencillos», explicó el técnico. «Sabíamos que teníamos que ser un equipo constante y se ha dado el partido que sabíamos que se iba a dar», declaró.

El choque se movió durante muchos minutos en márgenes estrechos, con la Segoviana empujando y el Coruxo intentando golpear a la contra. Bea admitió que la primera parte pudo decantarse antes si sus hombres hubiesen afinado en los metros finales. «Si mete Marc, si Ayán encuentra alguna situación en zona de finalización, el partido cambia», apuntó, antes de remarcar que su equipo fue «justo vencedor» pese a los sustos que generaron los gallegos en transiciones tras pérdida.

El vasco valoró especialmente la respuesta emocional del vestuario tras la derrota en Soria ante el Numancia y la aportación de los jugadores que entraron desde el banquillo. «Estoy muy contento. El día a día es buenísimo. Levantarnos del día del Numancia con naturalidad es lo importante», dijo. «Muchos partidos van a llegar igualados al 70, pero tenemos talento suficiente y, una vez más, los cambios nos han dado», celebró.

Bea detalló su plan de partido en la gestión de perfiles para el tramo decisivo. «Muchas veces no miramos solo quién nos va a ganar el partido al inicio, sino qué solución vamos a encontrar en el minuto 55», explicó. «Pensamos que íbamos a necesitar más a Fer Llorente por el tipo de encuentro, pero decidimos que jugara Manu», dijo. Y habló de Rodrigo Ibañes tras sus primeros minutos de la temporada, con penalti provocado. «Confiamos muchísimo en Rodri. Trabaja en silencio, es muy profesional y compite incluso mejor de lo que entrena. Es un portento físico y tenemos que confiar en él». El técnico repartió elogios con nombres propios. «Juanma, segundo partido en la categoría, juega en casa y nos da la asistencia; ¿qué vamos a decir de Ivo, que todo el mundo conoce? Y Manchón entiende el juego a la perfección, todo lo que busco. No solo tenemos once, luego tienes otros cinco que te suman y mucho», resumió, subrayando la profundidad de plantilla.

Bea también dio una lectura táctica a la dificultad para abrir la lata antes del último tercio de partido en los tres encuentros disputados como local. «Los equipos vienen aquí con respeto. Vimos al Numancia cambiar sistema y hoy nos hemos encontrado con una alineación que no esperábamos. Quieren madurar el partido y que nos equivoquemos. En el tú a tú, en partidos abiertos, somos un equipazo, y eso los rivales lo saben», explicó.

Más allá de la clasificación, el entrenador puso el foco en las sensaciones y en el vínculo con la grada. «Esto es un maratón y hay que pensar en el largo plazo, pero las sensaciones son inmejorables. Veo una comunión entre afición y jugadores», finalizó.