Decenas de coches aparcados en los terrenos próximos a Segovia-Guiomar. Óscar Costa

Segovia

El parking provisional de la estación del AVE deja de esperar al Ayuntamiento

Decenas de vehículos aparcan cada día en los terrenos que el gobierno municipal prometió adecentar hace casi dos años

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:33

Han pasado casi veintiún meses desde que el alcalde de la ciudad, José Mazarías, anunciara que el equipo de gobierno confiaba en alcanzar un acuerdo, ... en cuestión de días, con los propietarios de los terrenos situados junto a la estación del AVE Segovia-Guiomar, en los que hasta febrero de 2023 se permitía estacionar a los usuarios que no disponían de plaza en el aparcamiento de la terminal ferroviaria. El objetivo era obtener el visto bueno de los dueños para que el Consistorio pudiera acondicionar esos terrenos y ponerlos a disposición de los viajeros. Sin embargo, la intervención sigue sin materializarse y los últimos trámites –tantas veces calificados de inminentes por el gobierno municipal– continúan retrasándose.

