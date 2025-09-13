El parking provisional de la estación del AVE deja de esperar al Ayuntamiento

Han pasado casi veintiún meses desde que el alcalde de la ciudad, José Mazarías, anunciara que el equipo de gobierno confiaba en alcanzar un acuerdo, ... en cuestión de días, con los propietarios de los terrenos situados junto a la estación del AVE Segovia-Guiomar, en los que hasta febrero de 2023 se permitía estacionar a los usuarios que no disponían de plaza en el aparcamiento de la terminal ferroviaria. El objetivo era obtener el visto bueno de los dueños para que el Consistorio pudiera acondicionar esos terrenos y ponerlos a disposición de los viajeros. Sin embargo, la intervención sigue sin materializarse y los últimos trámites –tantas veces calificados de inminentes por el gobierno municipal– continúan retrasándose.

Los cientos de usuarios de la alta velocidad en Segovia que no cuentan con plaza en el aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar hace tiempo que se cansaron de esperar. Los terrenos en los que el Ayuntamiento proyecta intervenir, y que fueron delimitados con rocas en el invierno de 2023 por sus propietarios para impedir el estacionamiento libre, vuelven a ser ocupados cada día por decenas de coches.

Hasta la fecha no se ha registrado ningún incidente: ni sanciones ni intervenciones de la grúa municipal para retirar vehículos que, en teoría, no deberían permanecer en un espacio de titularidad privada. Aunque las obras de acondicionamiento no se han ejecutado —y tampoco hay una fecha fijada en el calendario—, el Consistorio asegura haber alcanzado un acuerdo con la mayoría de los propietarios de las parcelas. Al menos así se ha anunciado públicamente, ya que las condiciones de ese pacto todavía no se han plasmado en contratos firmados. A finales de julio, el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, explicaba que las vacaciones de verano impedían formalizar por escrito el acuerdo, uno de los pasos previos necesarios para poder intervenir en los terrenos.

Aunque no exista un documento rubricado, el consentimiento de los dueños permite que los vehículos sigan estacionando en el solar próximo a la estación de Segovia-Guiomar. No obstante, permanece latente el riesgo de que se repita una situación similar a la de comienzos de 2023, cuando los propietarios decidieron poner fin a la permisividad mantenida durante años y prohibieron aparcar. Los días posteriores fueron caóticos: la vía pecuaria situada en las inmediaciones se convirtió en la única alternativa frente a la falta de espacio.

Esa situación se prolongó durante algo más de un año, hasta que, poco a poco, los usuarios de la alta velocidad comenzaron a arriesgarse de nuevo y a dejar allí sus coches. Primero fueron unos pocos, pero al comprobar que no había consecuencias, decenas de personas se sumaron hasta ocupar de nuevo el terreno cada jornada laboral.

Con la situación prácticamente reconducida de manera espontánea, el Ayuntamiento mantiene su intención de acondicionar las parcelas, en las que podrían estacionar en torno a 200 vehículos. Para ello, además de cerrar definitivamente el acuerdo con los propietarios, es necesario aprobar en junta de gobierno local el convenio con la Diputación de Segovia, que se ha comprometido a facilitar la maquinaria necesaria para nivelar y adecuar el suelo.

En cualquier caso, estos terrenos, ya estén acondicionados o no, solo podrán ser utilizados por los usuarios del AVE hasta que Adif complete las obras de ampliación del aparcamiento oficial de la estación. Dichos trabajos, presupuestados en casi seis millones de euros y con un plazo de ejecución de un año, se encuentran en fase de licitación. El periodo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas continúa abierto hasta la próxima semana. La ampliación permitirá pasar de las cerca de 600 plazas actuales a unas 900 y supondrá, además, una reorganización integral de los accesos a la estación.