La pareja que practicaba sexo mientras circulaba por la AP-6 acepta seis meses de cárcel Foto extraída del vídeo viral. / El Norte Los condenados no ingresarán en prisión tras llegar a un acuerdo con el fiscal, aunque se les retira el permiso para conducir durante dos años CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 11 octubre 2019, 14:21

La pareja que practicaba sexo mientras circulaba por la AP-6 ha sido condenada a seis meses de prisión «con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por dos años y un día». Sin embargo, Abraham González Jiménez, de nacionalidad española, e Iona Catalina Costas, de nacionalidad rumana, no ingresarán en prisión porque el juez ha aceptado la petición del fiscal y del abogado de los acusados y ha acordado la suspensión de la pena de cárcel durante dos años, con la condición de que no vuelvan a delinquir en ese tiempo. Les priva, no obstante, del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por dos años y un día.

Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico#Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO...para conducir con seguridad hay que estar "muy frío"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Hq7Ec4Rau7 Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 23, 2018

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre del año pasado. En el juicio, celebrado recientemente, los dos acusados se declararon culpables y aceptaron la pena solicitada por el fiscal por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria. Según recoge la sentencia de conformidad, el varón conducía el vehículo que circulaba por la autopista de peaje cuando en un momento determinado su pareja «se sentó encima», «abrazándole , con las piernas abiertas, colocándose ambos sobre el asiento del conductor, al tiempo que la acusada realizaba movimientos sexuales». Mientras esto ocurría, señala el juez, el coche en el que viajaba la pareja «circulaba por el carril izquierdo de la autopista, adelantando a varios vehículos pese a que el acusado y conductor no prestaba atención alguna a la conducción al estar realizando actividades con su pareja incompatibles con aquélla , lo que hacía que su conducción fuera zigzagueante». El coche, según la sentencia, «se movía de un lado a otro de su carril con riesgo para ellos mismos y para los demás usuarios de-la vía». Llegó incluso a invadir el carril contrario, obligando a otro conductor a desistir de una maniobra de adelantamiento para evitar la colisión.

La Fiscalía provincial de Segovia solicitó nueve meses de prisión. El fiscal consideraba al hombre autor de un delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal y pedía la misma pena para su pareja como inductora. Fueron grabados por los ocupantes de otro vehículo mientras mantenían sexo al volante, y el vídeo, que enseguida se hizo viral al circular por las redes sociales, motivó la apertura de diligencias por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de Segovia.

La investigación de la Guardia Civil dio resultado, pues logró identificar a la pareja que mantenía relaciones sexuales con el vehículo circulando por la autopista Madrid-A Coruña a la altura del kilómetro 81, en el término municipal de Villacastín. Después de visualizar las cámaras de control de tráfico, los agentes localizaron el turismo y confirmaron la identidad del conductor, que reside en la comunidad de Madrid.

Adelanto

La llamativa situación fue advertida enseguida por otro conductor, J.G.H., domiciliado en Cuenca y citado a testificar en el juicio por la Fiscalía, cuando intentó adelantar al vehículo de los acusados, pues «tuvo que desistir bruscamente de dicha maniobra para evitar ser arrollado» por el coche de la pareja acusada, que «invadió el carril» por el que circulaba el testigo.

Tres días después de estos hechos, la Guardia Civil de Segovia vio en redes sociales el vídeo que grabaron los ocupantes de otro turismo y con el que comenzaron la investigación.