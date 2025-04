La oposición a Aceves espera la decisión del comité de ética y garantías del PSOE

Las aguas en el PSOE de Segovia siguen sin bajar tranquilas. Tras el revuelo causado por la salida del partido de José Antonio Mateo y David Gutiérrez ... , el liderazgo de José Luis Aceves atraviesa sus horas más bajas y nadie garantiza su continuidad al frente de la formación pese a haber sido declarado ganador de las primarias hace menos de un mes y elegido hace diez días secretario provincial en el congreso. El cargo de Aceves pende de un hilo, sus detractores han movido ficha y están a la espera de acontecimientos. Consideran muy difícil que el también diputado nacional pueda seguir al frente del PSOE, pero no quieren dar un paso en falso.

En el PSOE todos están a la espera de lo que decida la comisión de ética y garantías del partido, tanto la autonómica como la federal. Las «irregularidades» en las primarias denunciadas por el que fuera número 2 de José Luis Aceves ya han sido trasladadas para su estudio y en el sector crítico al secretario provincial se cree que la documentación aportada es suficiente para provocar la caída del dirigente de los socialistas segovianos. No obstante, son cautos y esperan los movimientos de la comisión, entre los que se incluye escuchar las explicaciones de Aceves o del propio José Antonio Mateo.

El equipo de Borja Lavandera, alcalde de Trescasas y rival de José Luis Aceves en las primarias celebradas el pasado marzo, ha facilitado documentación e información a la comisión de ética y garantías del PSOE. De momento es el único paso que han dado. No van a hacer más ruido del necesario tras aplazar la rueda de prensa que tenían prevista para la mañana de este lunes, en la que tenían pensado hacer pública su postura sobre toda la polémica generada en las últimas semanas. Aunque no ocultan que consideran que Aceves ya no debe seguir al frente del PSOE de Segovia, por el momento no van más allá y no desvelan si apuestan por una repetición de las primarias o por otras alternativas, como que una gestora se haga cargo del partido.

Mientras tanto, el secretario provincial del PSOE guarda silencio desde la salida de José Antonio Mateo y David Gutiérrez, quienes se marcharon del partido con acusaciones de haberse traicionados por Aceves y de haber participado en las irregularidades en el proceso de primarias. Desde entonces, Aceves, quien suele abarcar el protagonismo en los comunicados y las comparecencias públicas del PSOE de Segovia, sigue sin hacer declaraciones.