«Las primarias del PSOE han sido totalmente fraudulentas»

José Antonio Mateo ha sido durante casi ocho años la mano derecha de José Luis Aceves al frente del PSOE de Segovia, pero la ... decisión del reelegido secretario general de los socialistas de no contar con él en el nuevo mandato ha provocado su dimisión del partido. Su marcha no se produce en silencio. Y advierte de que habrá más ruido.

–¿Por qué ha dejado el PSOE?

–Lo dejo con un profundo pesar y un profundo dolor porque me siento profundamente traicionado por una de las personas que menos pensaba que me podía traicionar en el partido: el secretario general, José Luis Aceves. Yo no pensaba que este hombre me podía hacer eso en la vida. Con él empecé esta andadura hace siete años y medio, y me ha traicionado.

–¿En qué ha consistido la traición?

–En no decirme en tiempo que no contaba conmigo. Me puede decir que es tiempo de seguir caminos separados, pero en el mes de febrero. No me lo puede decir a cuatro días del congreso con todo montado cuando lo he estado haciendo yo.

–Es entonces una cuestión más de tiempos y de formas.

–Él podía dejar de contar conmigo. No hay nadie imprescindible. El problema son los tiempos. No puede usarme y luego tirarme.

–¿Por qué cree que ya no cuenta con usted?

–El partido está fracturado y así se ha visto durante las primarias con Borja Lavandera y en el congreso provincial. Ha sido un esperpento. Se ha rozado el ridículo. Ha habido voces e insultos. Los resultados son pírricos. El cargo de secretario de organización es una silla caliente. Es el que tiene que tomar las decisiones que no gustan a la gente. Entonces nos vamos quemando en el puesto. Yo creo que se vio presionado en un principio por la parte opositora, contraria a mí. Aguantó bien ese envite, pero gente de agrupaciones como Segovia, Cantalejo o El Espinar retomaron esa presión. Aceves ha decidido contar con ellos y no conmigo.

«No se tiene que mezclar mi labor en la Diputación con el trabajo orgánico del partido»

–¿En determinadas agrupaciones pidieron su cabeza y José Luis Aceves se la dio?

–Correcto. Así es.

–¿Por qué cree que pidieron su cabeza?

–Por el mal trato que pueda tener con ciertas personas. Pero las agrupaciones no piden la cabeza de nadie. No son todos sus militantes. A lo mejor es una persona o dos de cada agrupación. Pero son las personas en las que confía José Luis Aceves.

–Ha dicho que el partido está fracturado.

–Totalmente. A los resultados me remito. Claro que el partido está fracturado.

–¿De quién es responsabilidad?

–Del máximo responsable del partido, que es el secretario general.

–Usted formaba parte de su equipo.

–Era su mano derecha.

–¿Qué se ha hecho mal para que el partido esté fracturado?

–Yo se lo venía diciendo a Aceves. Tiene una forma de llevar el partido personalista. No cuenta con nadie. Él lo hace todo y explica las cosas cuando las tiene hechas. Es muy difícil hacerle cambiar de opinión o de idea. El malestar de la gente viene por ahí. Yo he escuchado comentarios criticando mucho a José Luis Aceves de gente que ahora está en su equipo.

–¿Usted comparte esas críticas?

–Responder ahora es fácil. Yo sí las entendía, pero sabía como era Aceves. Cuando empecé con él, una persona del partido que le conocía bien me dijo que era muy difícil trabajar con él. Yo me he limitado a la gestión del partido.

«Aceves habría ganado sin irregularidades pero con muy pocos votos de ventaja»

–¿Cómo han sido estos más de siete años?

–Ha habido momentos muy buenos, buenos y malos. Pero bien, no he tenido ningún problema.

–Hasta hace nueve días apoyaba que José Luis Aceves siguiera al frente del partido.

–Yo le he defendido en todos los lugares.

–¿Por qué decide la dimisión junto a David Gutiérrez?

–Por una traición. Nos ha utilizado desde el día que empezaron las primarias hasta el lunes pasado a las dos de la tarde. Empecé haciendo su precandidatura y hemos hecho montones de avales. Hasta de gente muy cercana a él. Lo puedo demostrar. El día de las primarias yo mismo llevé a una persona para que fuera apoderado. Más no hemos podido trabajar para él.

–¿La dimisión es un acto de venganza?

–No. Es por que, a raíz de una traición, hemos perdido la confianza en él. Yo todavía conservo amigos dentro del partido. Una persona del grupo municipal de Segovia me dijo que tenga cuidado porque Aceves también tenía previsto quitarme del grupo de la Diputación. No me lo tienen que decir dos veces. Nos costó mucho tomar la decisión y estuvimos hablando mucho. Decidimos que lo mejor era la dimisión.

–¿Por qué deciden mantenerse en la Diputación?

–El propio Aceves dijo hace unos días, ante un problema que hubo en Valladolid, que el acta es de las personas. Entonces nosotros hemos considerado que podemos hacer un buen trabajo por Segovia. Conocemos la provincia profundamente. Por eso hemos decidido quedarnos.

–En la Diputación el acta es concedido por el partido.

–Efectivamente. Es una elección indirecta. Pero una vez te elige el partido, el acta es de la persona.

–¿Considera que las primarias del PSOE se han desarrollado de forma limpia?

–No. Es un proceso totalmente fraudulento. El que tenía que ser juez ha sido juez y parte. El presidente del comité organizador ha trabajado para José Luis Aceves.

–¿Qué irregularidades ha habido?

–Desde hacer la precandidatura del José Luis Aceves, montones de avales, envíos de información a los militantes…

–¿Aceves ha ganado las primarias por esas irregularidades?

–Decir que las ha ganado por eso no es correcto. Pero que esas irregularidades le han ayudado mucho a ganarlas, sí. Las hubiera ganado si no hubiéramos hecho estas cosas y otras que por el momento no cuento, pero con muy pocos votos, por una docena como mucho. Y no hubiera llegado nunca a los 307 avales.

–¿Ha hablado con Borja Lavandera en los últimos días?

–Con Borja mi relación no es buena, pero en los últimos días sí que he hablado con gente de su entorno y de su equipo.

–¿De qué han hablado?

–Me están oyendo hacer estas declaraciones y me están diciendo si les puedo pasar la documentación que yo tengo.

–¿Lo va a hacer o ya lo ha hecho?

–Si me lo piden, sí. No tengo ninguna duda.

–¿En qué cree que puede acabar todo esto?

–No lo sé. Lo tendrán que dirimir los órganos internos del partido.

–Con todo lo que sabe, ¿cree que Aceves está legitimado para dirigir el PSOE de Segovia?

–Yo creo que no.

–¿Cree que una persona como usted, que ha aceptado irregularidades en el proceso de primarias de un partido, es un buen representante de los segovianos en la Diputación?

–Sí. No tiene que ver nada el trabajo que se hace en la Diputación. Mi trabajo en la Diputación es intachable. No se tiene que mezclar mi trabajo en la Diputación con el trabajo orgánico del partido.

–Pero al final una decisión orgánica del partido ha motivado su marcha del grupo que le dio su acta en la Diputación.

–Efectivamente. Pero voy a seguir trabajando.