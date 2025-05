Atrapados en un túnel de Valladolid por la tormenta: «Cuando entramos no parecía que fuera tan profundo»

«Cuando entramos, parecía que no era tan profundo y que podíamos pasar, porque teníamos prisa para hacer trabajos», relata una de las dos personas ... atrapadas, como consecuencia de la fuerte tormenta que ha caído este viernes en Valladolid, en un vehículo monovolumen a su paso por el túnel de la calle de la Galana, que cruza por debajo de la VA-30 en la zona sur del Pinar de Jalón sobre las 19:30. La tromba de agua intermitente, acompañada de granizo, ha provocado balsas e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad de Valladolid entre las 18:00 y las 19:30 horas de este viernes.

Los dos hombres que se han quedado atrapados en el coche en el que se desplazaban a su lugar de trabajo, que han preferido no revelar su identidad, explican que «ha cogido agua el sistema y se ha apagado». Cuando el vehículo se detuvo, en mitad del túnel, «el agua empezaba a subir y subir, hasta entrar en el coche». Fue en ese momento cuando marcaron el número de emergencias -112-.

Más tarde, «llegaron la policía y los bomberos», quienes les rescataron puesto que no podían continuar su camino con el vehículo, detenido en mitad del túnel. «El alcantarillado debe estar bloqueado y así no se puede. Tengo seguro a todo riesgo, pero no sé si me van a cubrir o no», comparte preocupado. «Está lleno de agua por dentro y espero que no tenga problemas con electrónica». «Estamos jodidos totalmente con esta situación», resume.

Pasaba algo más de hora y media cuando una grúa llegó a las cercanías del túnel, cuyos accesos estaban precintados (en sentido factoría de Renault) y bloqueados con conos (dirección Pinar de Jalón). Los dos ocupantes entonces entraron al túnel, con el agua hasta las rodillas, con el fin de recuperar algunas de las herramientas de trabajo que dejaron en el interior del vehículo.

Minutos después, poco antes de las 21:00 horas, la grúa se aproximó al vehículo desde el acceso sur (cerca de la factoría de Renault), y los dos ocupantes empujaron el monovolumen hasta la salida del túnel, donde la grúa procedió a remolcarlo.