«Once familias han tenido que llenar sus habitaciones con cubos y barreños»

La asociación de guardias civiles AEGC critica la situación en la que se encuentra el cuartel de La Granja de San Ildefonso, donde las familias de los agentes han tenido que achicar agua de sus viviendas este fin de semana mientras los agentes socorrían a la población por las intensas lluvias y las inundaciones en numerosos puntos de la provincia. El motivo han sido las obras de reforma del cuartel, que en los últimos días han supuesto que se levante todo el tejado cuando las previsiones meteorológicas ya anunciaban mucha agua en la provincia.

La Asociación Española de Guardias Civiles recuerda que llevaban más de seis años reclamando el arreglo, entre otros, de este tejado del cuartel de La Granja de San Ildefonso, «que literalmente se caía a cachos», por lo que afirman que ha habido tiempo para ejecutar esas obras sin la amenaza de lluvias. «No entendemos como no se aplazó el levantamiento del tejado cuando ya se sabía que las previsiones meteorológicas no eran las propicias en la provincia de Segovia. Ahora los agentes y sus familias ya no tienen solo un problema de tejado, ahora tienen sus casas con goteras y el presupuesto del proyecto que ya ha sido recortado de más de 800.000 euros a poco más de 450.000 no creemos que dé para reparar todos los daños sufridos por una imprudencia de la que no tienen culpa los guardias pero que, como siempre, serán los que paguen los platos rotos», aseguran en un comunicado. Según explican, de las dieciséis viviendas con las que cuenta el acuartelamiento, la primera parte de la obra afecta a once de ellas, que desde el pasado sábado «están literalmente sin tejado y con el agua dentro».

La asociación insiste en no comprender el motivo por el que se decide desmontar un tejado en pleno invierno y «no adoptar las medidas necesarias para evitar daños en el inmueble». En este sentido, añaden que la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia había advertido sobre esta situación. «Once familias de compañeros que han tenido que llenar sus habitaciones con cubos y barreños porque casi caía más agua dentro de sus viviendas que en la calle y eso que en la calle había un temporal. Familias enteras con niños pequeños en muchos casos, que han visto cómo su hogar se inundaba porque algún ente pensante ha decidido que era buena idea quitar el tejado en invierno», lamentan.

La asociación asegura que se trata de «una incompetencia» de la Secretaría de Estado para la Seguridad (SES) en las adjudicaciones de obras y su «constante retraso o no realización». En este caso, además, afirman que ha podido ocasionar «graves riesgos» para la seguridad de los vecinos del municipio. «Se ha puesto en peligro la integridad de cualquier ciudadano que hubiese tenido la desgracia de pasar cerca del acuartelamiento este sábado ya que, debido a los fuertes vientos, placas de onduline, tejas y otros enseres que se habían dejado apilados en el tejado, han volado sin control a la vía pública, hasta tal punto que hubo que desalojar todos los vehículos que se encontraban estacionados en las calles que bordean el cuarte», explican.

Por todo ello, AEGC exige a los responsables de esta situación que «de inmediato» tomen las medidas oportunas para que la situación de estas familias vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible. «No estamos dispuestos a esperar otros seis años más por unas chapuzas gestionadas desde la SES», concluyen.