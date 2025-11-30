El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un bloque de viviendas en construcción en la capital segoviana. Antonio de Torre

La oferta de pisos por debajo de los 200.000 euros en Segovia cae un 28%

Es la capital de la región donde las viviendas más asequibles tienen un menor peso en el mercado inmobiliario

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Los profesionales del sector inmobiliario y los análisis específicos que se han realizado para abordar la situación del mercado de la vivienda en Segovia coinciden ... en la existencia de un déficit de inmuebles para uso residencial. No hay oferta suficiente que permita dar respuesta a la demanda actual que registra principalmente la ciudad, lo que repercute directamente en la subida generalizada de los precios. Las casas o pisos con precios más asequibles cada vez tienen menor peso entre los anuncios que se abren hueco en los portales especializados o entre los carteles que permanecen colgados en el escaparate de las agencias. La cifra de viviendas cuyo importe cae por debajo de los 200.000 euros ha descendido un 28% en los últimos cinco años, mientras que la evolución es positiva para aquellas que están más próximas al medio millón.

