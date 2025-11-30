La oferta de pisos por debajo de los 200.000 euros en Segovia cae un 28%

Los profesionales del sector inmobiliario y los análisis específicos que se han realizado para abordar la situación del mercado de la vivienda en Segovia coinciden ... en la existencia de un déficit de inmuebles para uso residencial. No hay oferta suficiente que permita dar respuesta a la demanda actual que registra principalmente la ciudad, lo que repercute directamente en la subida generalizada de los precios. Las casas o pisos con precios más asequibles cada vez tienen menor peso entre los anuncios que se abren hueco en los portales especializados o entre los carteles que permanecen colgados en el escaparate de las agencias. La cifra de viviendas cuyo importe cae por debajo de los 200.000 euros ha descendido un 28% en los últimos cinco años, mientras que la evolución es positiva para aquellas que están más próximas al medio millón.

Los inmuebles más baratos han perdido peso en el mercado inmobiliario segoviano. Las familias deben destinar un importe económico mucho más elevado a la adquisición de una vivienda en la ciudad en comparación con la pandemia. De hecho, Segovia se constituye como la décima capital del país donde más se ha reducido la presencia de pisos o casas que se sitúan en los umbrales de precio más bajos.

Si antes de la pandemia los pisos más baratos suponían más de la mitad de los anuncios de compraventa , ahora apenas tienen un peso del 37,8% en el mercado

Hay dificultades para definir la cuantía que llega a ser considerada asequible a la hora de comprar una vivienda. El portal especializado Idealista establece tres rangos diferenciados en su último informe. En el primero de ellos se clasifican aquellos inmuebles que tienen un precio de hasta 200.000 euros, mientras que el segundo escalón lo ocupan los pisos que se venden por un importe medio (de 200.000 a 300.000 euros) y, en último lugar, se encuentran las viviendas que superan con creces estas cuantías, hasta el punto de llegar a rozar el medio millón de euros.

Si antes de la llegada del coronavirus los pisos más baratos suponían más de la mitad de los anuncios de compraventa publicados en internet, ahora apenas tienen un peso del 37,8% en el mercado. Esto se debe a que las viviendas de entre 300.000 y 400.000 euros han ganado una destacada presencia estos años, hasta suponer ya cerca del 20% -son las que más aumento han experimentado en el periodo de estudio, al dispararse casi un 12%-; mientras que los que se sitúan en un rango medio significan apenas el 25%.

Las características que definen la oferta existente en la capital en la actualidad no tienen nada que ver con las que se observaban en la prepandemia. Las principales ciudades del país también han notado el encarecimiento, sobre todo San Sebastián, Palma de Mallorca, Málaga, Madrid o Barcelona, donde menos del 15% de las viviendas en venta cuestan un máximo de 200.000 euros. En este sentido, Segovia se encuentra en el promedio nacional, pero no sucede lo mismo con aquellos pisos que presentan unos precios más disparados, donde la capital entra en el 'top diez' de localizaciones en las que estas viviendas han conquistado mayor terreno.

Todavía queda lejos de Pontevedra, Vitoria, Pamplona, Granada, Cádiz o Málaga, donde los pisos y casas que superan con creces los 300.000 euros ya suponen dos de cada diez ofertas presentes en el mercado. No obstante, Segovia logra reservar mayor porcentaje de viviendas asequibles que estos ejemplos, aunque se sitúa a la cola en comparación con el resto de capitales de Castilla y León.