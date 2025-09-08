El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chalés pintorescos situados en el núcleo espinariego de San Rafael. Luis Javier González

Una casa de un millón de euros en un pueblo de Segovia vendida en un mes

El Espinar mantiene su estatus histórico de lujo fundamentalmente con segundas residencias para interesados procedentes de Madrid

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:03

La vivienda de lujo de Castilla y León más visitada este verano en el portal Idealista es un chalé de San Rafael edificado en 2011 ... con tres plantas, 479 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.013 con un amplio jardín, cinco habitaciones y cuatro baños. Han bastado tres entrevistas y un mes para colocarla por el precio fijado, 1.050.000 euros, un lapso breve que resume por qué la zona de El Espinar es seguramente la más fértil de Segovia para este tipo de inmuebles exclusivos: facilidades para la construcción y la proximidad a Madrid, el principal granero de compradores.

