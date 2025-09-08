Una casa de un millón de euros en un pueblo de Segovia vendida en un mes

La vivienda de lujo de Castilla y León más visitada este verano en el portal Idealista es un chalé de San Rafael edificado en 2011 ... con tres plantas, 479 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.013 con un amplio jardín, cinco habitaciones y cuatro baños. Han bastado tres entrevistas y un mes para colocarla por el precio fijado, 1.050.000 euros, un lapso breve que resume por qué la zona de El Espinar es seguramente la más fértil de Segovia para este tipo de inmuebles exclusivos: facilidades para la construcción y la proximidad a Madrid, el principal granero de compradores.

El bróker encargado de la transacción, Juan D. Caballero, explica las visualizaciones por el trabajo de su empresa, Princess Home, en la presentación del inmueble, producto de un reportaje audiovisual con drones para el exterior y un mimado diseño de interiores. «No estás vendiendo el inmueble con los muebles, estás vendiendo el continente, pero hacemos ver a la gente el verdadero potencial que tiene la casa». Porque el primer criterio para pinchar en un anuncio es su foto de portada. «Eso nos ayuda ante la competencia de otros inmuebles. El producto en sí importa, pero la diferencia entre venderlo antes o no está en cómo se presenta ante los clientes».

La venta tiene un valor esencial de imagen, pues en estas cifras ya no solo se venden habitaciones o baños, sino ilusiones. «Hay muchas casas mal anunciadas, por ejemplo, con fotos oscuras. Y la gente no llama porque cree que es un zulo. Así le estás quitando posibilidades al vendedor», explica.

Un factor clave en un mercado muy individualizado en Segovia. Si no sobran los compradores de un millón de euros, mejor no descartarles en un primer vistazo. «El 95% de las operaciones que he hecho en San Rafael eran clientes madrileños, gente que está buscando una casa como segunda residencia». No solo de un millón de euros, también ha gestionado casas de 300.000 o 400.000.

Más viviendas habituales

«Como digo a la gente, para gastarte un millón en una segunda residencia tendrás que tener en Madrid una de cuatro o de cinco. ¿Cuántos clientes hay con esa economía? En esta zona no hay muchas propiedades de este estilo. Y que estén a la venta, menos todavía». Las otras dos visitas previas a la firma de las arras desembocaron en ofertas de compra que el propietario rechazó. El comprador final es de Madrid y el propietario era un vecino que la utilizaba como primera residencia intermitente.

Lo cierto es que la zona de El Espinar es cada vez más atractiva como primera residencia para gente que trabaja en Madrid, como es el caso de Caballero, que vive en San Rafael. «Sinceramente, si me pongo a comparar vivir enfrente de la montaña con hacerlo en Madrid… Prefiero hacerme 35 kilómetros todos los días».

En la misma calle de la casa del millón de euros, en la urbanización Prado Acero, hay cada vez más residentes fijos. «Salir al jardín y encontrarte una montaña delante es ya muy importante. Ha sido siempre un destino para personalidades del arte o la política, es una especie de oasis a 60 kilómetros de Madrid. Vamos a pasar el fin de semana aquí, que es una pasada». Un atractivo para la región vecina, que por simples números demográficos no solo tiene millones de habitantes, sino grandes fortunas. «Es más fácil encontrar allí a varias personas con ese nivel adquisitivo a que justo haya alguien en San Rafael que quiera pagarlo», subraya.