El castillo de un pueblo de Segovia sigue buscando comprador por 15 millones de euros

El castillo de Castilnovo tiene el encabezamiento en inglés: «Auténtico castillo medieval en el corazón de España». Una muestra de que es más fácil encontrar ... alguien que quiera gastarse 15 millones de euros en comprarlo, el precio fijado desde hace ya varios años, en otros confines. La construcción ocupa una finca de 78 hectáreas, con un bosque de robles y pinos en el cauce del río donde los ciervos y jabalíes deambulan libremente.

Fue propiedad de los Reyes Católicos y la leyenda dice que la reina Juana 'la Loca' se alojó posteriormente en él en varias ocasiones. En 1710, tras la Guerra de Sucesión, pasó a manos del duque de Berwick y fue así propiedad de los condes de Orgaz. A lo largo del siglo XIX, dejó de utilizarse militarmente y se transformó en residencia, eso sí, con 3.684 metros cuadrados, declarada Bien de Interés Cultural en 1931.

Consta de cinco pisos con seis torres redondas y cuadradas, un amplio patio, salas de conferencias, biblioteca, salas de reuniones, bar, comedores, 21 habitaciones con baño privado (algunas con sauna), una amplia terraza, piscinas y aparcamiento. El anuncio plantea la opción de «ampliar los edificios existentes» y las «posibilidades de uso» de la finca. «Desde una casa de máxima tranquilidad hasta un hotel/local. La privacidad y las magníficas vistas están garantizadas», especifica.