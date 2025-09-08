De finca con hectáreas a casoplón en casco urbano: así son las viviendas de lujo en Segovia

La provincia de Segovia no tiene una Moraleja, uno de los principales enclaves madrileños de viviendas de lujo, pero sí inmuebles ilustres. Desde casas históricas ... de privilegio en el casco histórico de la ciudad a otras creadas o rehabilitadas en enclaves preciados en la falda de la sierra. Lugares retirados para grandes fortunas, principalmente de Madrid, que han convertido la provincia en segunda residencia para sus retiros. Un papel que cumplen lugares como Riaza y sus pueblos rojos o negros. O Sotosalbos, a tiro de piedra de la capital, un municipio con casas imponentes de nueva construcción.

La ciudad de Segovia tiene inmuebles por encima del millón de euros. «Son casas del casco antiguo con jardín privado. Depende de los metros de construcción y hacia donde estén orientadas será de más lujo o menos, pero ahora mismo hay dos o tres muy de lujo y a la venta», subraya el presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias, Gonzalo Marina.

La propiedad de las viviendas de lujo en el casco antiguo aún recae en familias que han mantenido el derecho con el paso de las generaciones

La propiedad aún recae en familias históricas de la economía segoviana que han mantenido el derecho con el paso de las generaciones. La excepcionalidad de estos inmuebles hace que este sector sea muy puntual —él ha gestionado otras de mayor montante en Cantabria o en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España— y que las compraventas sean individualizadas al máximo: lo que el comprador esté dispuesto a pagar y las prisas del vendedor para colocarlo.

A estos niveles no se trata tanto de computar habitaciones o metros, sino de su valor simbólico. Una casa, pongamos, en la plaza de la Merced, no solo vale su presente, sino su pasado y el hecho de ocupar un espacio en el que el dinero no es baza suficiente para edificar de cero. En muchos casos, es una venta que no se anuncia por canales públicos, sino entre intermediarios de confianza.

Hace tan solo unas semanas, Marina tenía agendada una visita con unos posibles compradores de Madrid para una casa con uno de los jardines más amplios del recinto amurallado, cerca de 1.000 metros cuadrados. Solo de jardín. Las viviendas de lujo que él tiene en cartera oscilan entre los 400 y los 700 metros cuadrados construidos. «Casas únicas, hechas de toda la vida, de familias ancestrales. Más que casas son palacetes, es el lujo puro y duro». Por una de ellas, ubicada en un lugar céntrico casi a más no poder, los propietarios piden unos tres millones de euros. Y requeriría rehabilitación posterior.

Atractivos en el medio rural

«Es una provincia con mucho famoso y mucha gente pudiente», resume el presidente de las inmobiliarias, que señala Sotosalbos como ejemplo paradigmático. Quizás el último nombre ilustre en sumarse al vecindario fue Chenoa, que compró a finales del año pasado una vivienda unifamiliar con un pequeño patio, unos cien metros cuadrados, modesta en comparación con esos grandes palacetes de la capital, para derribarla y levantarla de nuevo.

Segovia cotiza más por la ubicación que por el inmueble, una vía de escape hacia la naturaleza o la discreción del horno mediático que supone Madrid. Una razón que también ha llevado a otros a lugares con encanto de la sierra de Ayllón como Madriguera, el pueblo rojo. También a la propia Riaza, la cabecera de la comarca, o El Muyo, el pueblo negro, por sus construcciones de pizarra.

«Pueblecitos tipo Pedraza, Ayllón, Sepúlveda… En Sotosalbos se han ido construyendo auténticos casoplones. Los famosos se relacionan entre ellos por el boca a boca, es ya una zona a tener en cuenta. Gente llama a gente», apunta Marina. Una lista que incluye al senador del PP Javier Maroto. En un pueblo con apenas 135 vecinos censados, sin inmobiliarias, la venta es sencillamente personal. Un mapa que se suma a sitios «de toda la vida» como Navas de Riofrío o La Losa, en el perímetro de la N-603, que conecta la ciudad con San Rafael, que ha crecido también en lo que va de siglo con Ortigosa del Monte.

«La gente pudiente de Segovia más el veraneante de Madrid», resume. El prototipo de vivienda está más orientado en 'Las Navillas' hacia casas sobre fincas de muchas hectáreas frente al modelo de Sotosalbos, donde la superficie se dedica de forma mayoritaria al inmueble. «Casoplones en casco urbano».

El perfil del vendedor de la capital es el de grandes familias en las que la sucesión se ha dispersado o no valoran como las generaciones anteriores el estatus de una vivienda de semejantes dimensiones. «Es difícil que se vendan y cuando lo hacen es por motivos de fuerza mayor. Para una persona mayor, se queda muy grande. Buscan alternativas, irse a casas más cómodas, con ascensor, trasero, garaje». Porque esas mansiones levantadas con la lógica de antaño no contemplaron tanto la accesibilidad.

El comprador es un perfil igual de pudiente, tanto de Madrid como Segovia. «También está entrando gente extranjera. Americanos, mexicanos, algún ruso. El tema de IE University ha hecho que haya parecido por aquí algún cliente de lujo». La última venta ilustre que recuerda la firmó un estadounidense. «Se enamoran y para ellos es un mercado muy bueno. Aunque aquí sea muy caro, no es Madrid». En un sector tan exclusivo, en el que cada compraventa es hija de su circunstancia, cuesta analizar tendencias. «A la hora de valorarlas, lo paso mal», reconoce. Pero termina vendiéndolo casi todo.