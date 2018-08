Niños y jóvenes, protagonistas en las fiestas de La Lastrilla Niños en la fiesta de la espuma, que siempre está en el programa festivo de La Lastrilla. / E. N. La localidad celebra sus festejos en honor a San Juan hasta el domingo 19 de agosto EVA ESTEBAN Segovia Jueves, 16 agosto 2018, 11:51

Las fiestas de los pueblos se caracterizan por la unión entre los vecinos, para que todos puedan disfrutar y pasarlo bien durante unos días, sin importar la edad. Así lo entiende el alcalde de la localidad segoviana de La Lastrilla, Vicente Calle, quien augura unas fiestas «muy especiales» en honor a San Juan. Durante cuatro días, del 16 al 19 de agosto, la música y la diversión coparán las calles del municipio. Juegos para los diferentes públicos, comidas populares y grupos musicales de diversa temática son algunas de las actividades de las que tanto vecinos como turistas podrán disfrutar durante los próximos días. «Es nuestra oportunidad para salir a la calle y convivir entre todos», afirma el regidor.

La localidad ha ido adquiriendo en un últimos días un aire festivo que ya se nota en el ambiente. Todo está preparado para que esta tarde arranquen las fiestas con el tradicional desfile de peñas y el pregón, que este año correrá a cargo de la peña Los Más Zumbados por su 25 aniversario. «Se han comprometido mucho en estas fiestas y, además, este año harán alguna que otra sorpresa por su aniversario», indica Calle.

Las peñas desempeñan un papel «fundamental» tanto en la organización como en el trascurso de los festejos. Sin ellas, dice el alcalde, la programación no sería la misma. «Tanto vecinos como peñistas se implican muchísimo. Cada peña se encarga de organizar un evento; son fundamentales para que todo se pueda desarrollar bien».

Sin embargo, los grandes protagonistas serán los niños y jóvenes. Como prueba de ello, este año han intentado «potenciar más el día que la noche», ya que hay muchos matrimonios con niños pequeños y es «importante que puedan participar en actividades durante el día».

Habrá actividades para todos los gustos y edades. El día más «especial», el de más participación, será el sábado 18, ya que desde por la mañana están programadas actividades. Tras la misa por los difuntos y el recorrido por los bares del pueblo para tomar el vermú, llega la paella popular. Es, sin duda, el momento en el que más gente se concentra. «Puede congregar hasta 500 personas», subraya Calle.

El año pasado, la sequía impidió la celebración del parque acuático infantil. Este año, la actividad es la gran novedad en la programación. Además, para que nadie se quede con las ganas de montar, los hinchables estarán «probablemente» también el domingo.

La «buena» situación económica del Ayuntamiento de La Lastrilla permite que no haya que prescindir de ninguna actividad. La partida presupuestaria del Consistorio destinada a fiestas ronda los 30.000 euros, aunque las colaboraciones externas elevan el cómputo total a «bastante» más dinero. El grueso del presupuesto se lo llevan las orquestas y grupos musicales, con cerca del 50%.

Las fiestas finalizarán el domingo por todo lo alto. Por la mañana, misa, procesión y paloteo por parte de los jóvenes de la localidad. Por la tarde, una cena popular de cochinillo para despedir a San Juan hasta el próximo año.

proyectos

A Vicente Calle no le gusta «tirar la casa por la ventana», ni aún a sabiendas que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. «Soy muy consciente de la situación, del momento. Tenemos que ser muy serios con los impuestos que pagan nuestros vecinos», afirma. Aunque reconoce que «hay bastantes cosas que hacer» en La Lastrilla, todo lo que se lleve a cabo en la localidad durante los próximos meses es porque es «necesario».

Hasta la fecha, han contratado tres de las cuatro obras que se van a llevar a cabo en los próximos meses. El asfaltado de las calles es primordial, pero la construcción de un centro para personas mayores se llevará la mayor parte de una partida que asciende hasta los 400.000 euros. No obstante, el proyecto «mas importante», aunque proceda de una entidad privada, sostiene Calle, es el Colegio de las Madres Concepcionistas.

Lleva 28 años vinculado a La Lastrilla, bien como concejal o como alcalde. Por el momento no ha hecho balance de su legislatura, pero se siente «orgulloso y satisfecho» del trabajo desempeñado. «Sin esa oposición tan leal y constructiva y los compañeros ayudando, no se pueden hacer tantas cosas», indica. Además, no ha tomado una decisión en firme, pero será su partido y los vecinos los que decidan si seguirá al frente del Ayuntamiento durante cuatro años más. «Me encuentro genial, con fuerzas para seguir adelante, pero serán los vecinos los que pongan a cada uno en su sitio. Si tdos quieren que siga, lo haré».