«Ningún día ha estado el centro sin enfermeras», asevera la gerente de la residencia de El Espinar Centro sociosanitario de mayores de El Espinar. / Pedro Luis Merino Rosa Matisán se siente «utilizada» a raíz de la denuncia del sindicato Satse sobre la falta de profesionales parea atender los cuidados de los ancianos residentes CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 5 octubre 2019, 16:51

Rosa Matisán, gerente del centro sociosanitario de El Espinar que ha sido objeto de los dardos críticos del sindicato profesional de Enfermería, Satse, rebate a la organización y niega que se haya incurrido en irregularidades a la hora de tratar de mantener la atención y cuidados y requieren los ancianos residentes, que son 110y no 130 como decía la queja de la central, precisa la directora.

En su réplica, afirma que «no he cometido ningún tipo de delito». Admite que la baja de una enfermera se ha sumado a la salida de otra profesional. Sin embargo, contradice a Satse cuando argumenta que el centro espinariego «no tiene» enfermeras. Matisán detalla que sí hay una, aunque en estos momentos, es cierto, no está trabajando; pero «eso no quiere decir que no tengamos» personal para asistir a los usuarios.

En este sentido, la gerente afirma que «estamos haciendo todo lo posible para incorporar» gente que cubra ese hueco, «pero no está siendo fácil». «He dado todos los pasos que hay que dar» para contratar enfermeras ante la situación generada por la salida de la segunda profesional que había la residencia. Sin embargo, dice haberse topado hasta ahora con la falta de demanda que quiera trabajar en este centro privado de El Espinar.

La batalla del sindicato

Asimismo, Rosa Matisán lamenta haber sido «utilizada como trampolín» por el sindicato que ha denunciado la carencia de enfermeras para aumentar la visibilidad de su lucha contra el decreto de regulación de la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para atender a personas mayores en Castilla y León.

Según recrimina a la Junta la secretaria provincial de Satse, el desarrollo de esta medida «supondría eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos».

«No he hecho nada malo», hace hincapié la gerente, quien también asegura que «ningún día ha estado el centro sin enfermeras». En este sentido, explica que el equipo de Atención Primaria de El Espinar «se ha puesto a mi disposición» para atender las necesidades de cuidados específicos que presentan los ancianos.

Por su parte, Satse se ha quejado de este 'refuerzo' ya que genera «sobrecarga asistencial» en el personal que lo está llevando a cabo, con el riesgo, además, de dejar desatendido el centro de salud mientras efectúan las tareas pertinentes en la residencia privada.