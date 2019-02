La necropsia de uno de los gatos apunta a que murió por una infección causada por virus Uno de los gatos hallados en el barrio de San José. / El Norte El concejal Andrés Torquemada señala que solo se ha analizado el cadáver de uno de los animales, pero no descarta que los otros murieran por contagio QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 23 febrero 2019, 22:00

El examen realizado por el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense concluye que el gato que fue enviado a analizar por el Ayuntamiento de Segovia, encontrado en el barrio de San José, murió por diversos procesos infecciosos causados por virus y bacterias que afectaron a los órganos del animal. El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Andrés Torquemada, matiza que el dictamen emitido tras la necropsia realizada al animal no es extensible al resto de gatos que aparecieron sin vida, en apenas unos días, en varias calles de Segovia (la mayoría en el barrio de San José, pero también en Nueva Segovia y en el casco histórico).

«Solo hemos analizado un gato. No hemos tenido la oportunidad de analizar ninguno más», señala Torquemada, quien no descarta que alguno de los otros felinos pueda haber muerto por envenamiento, como se temió en el momento en que fueron encontrados los animales. No obstante, el concejal de Servicios Sociales señala que el proceso infeccioso que causó la muerte del gato analizado por el Hospital Clínico Universitario de la UCM «parece que es contagioso», por lo que también figura como una causa probable, pero no segura, de la muerte de los otros felinos.

Desde que comenzara el año, son al menos nueve los gatos callejeros que han sido encontrados muertos en diferentes puntos de la ciudad. Los primeros hallazgos se localizaron en el entorno de una colonia del barrio de San José, tal y como alertó la Asociación Ángeles Callejeros, que entonces dudaba entre si los animales había sido envenenados o apaleados. Este mismo colectivo inició una campaña de recogidas de firmas para frenar la oleada de muertes de gestos animales. En la noche de ayer, esta iniciativa, dirigida al Ayuntamiento de la ciudad y desarrollada a través de una plataforma 'on line' se acercaba a los 22.800 apoyos recabados.

El equipo de gobierno municipal tomó cartas en el asunto. El concejal de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Andrés Torquemada, anunció entonces un aumento de las medidas de vigilancia por parte de la Policía Local para tratar de atajar la oleada de muertes en las colonias de gatos. «No hay ninguna información nueva al respecto. La policía no ha visto nada extraño. Se ha intensificado la vigilancia en diversas zonas, pero no tenemos absolutamente nada», reconoció ayer Torquemada. En los límites del término municipal hay localizadas y controladas catorce colonias repartidas por distintos puntos, desde la entidad local menor de Revenga hasta en los barrios incorporados de Fuentemilanos, Zamarramala, o en San José, San Millán, San Lorenzo, Santa Eulalia, Puente Hierro-la Fuentecilla, Nueva Segovia, La Albuera y el casco histórico.