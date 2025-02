El Nava busca sus primeros puntos del año y romper la imbatilidad del Valladolid en casa

Viveros Herol Nava y Recoletas Atlético Valladolid buscarán hoy (20:30 horas) en Huerta del Rey sus primeros puntos de 2025 tras caer en la ... primera jornada de la segunda vuelta; los segovianos, por la mínima en casa ante Anaitasuna (27-28) y los pucelanos, con más claridad en Cangas (30-26). Ambos forman parte de un triple empate a 16 puntos con el Cuenca, que tiene un partido menos, en la sexta posición y el duelo no solo decidirá los dos puntos en juego, sino el average particular entre dos rivales llamados a competir hasta el final en la zona media-alta de la liga, como ocurriera el curso pasado, con los naveros, sextos, por delante en la última jornada.

Los de Álvaro Senovilla buscarán resarcirse de su derrota del curso pasado en Valladolid, una de sus peores actuaciones de una gran segunda vuelta, y romper la imbatibilidad como local de un equipo que suma cinco victorias y dos empates ante su público. «Yo he pasado muchos años allí y sé lo que es que aprieten y al final te da puntos de coraje, de trabajo, que a veces no salen del juego pero que ayudan al equipo local a llevarse cosas positivas», apunta el técnico pucelano, que no esconde la ambición. «Sería muy importante ganar en Valladolid. Lógicamente, queremos desquitarnos de esa derrota que hemos tenido en casa». Los segovianos, que ganaron el duelo de la primera vuelta (38-33), dominan el cara a cara en Asobal.