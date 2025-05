El módulo cubierto de atletismo costará más de 3,3 millones y mira a 2028

El módulo cubierto de atletismo de Segovia no estará terminado antes de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán a finales de mayo de 2027. ... De hecho, la previsión que maneja la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la capital segoviana es que las obras ni siquiera puedan finalizar a lo largo de ese año. Ponen el foco en 2028, fecha en la que consideran más probable que la demandada infraestructura deportiva de Segovia pueda ser una realidad tras lustros con algunos avances y muchos más parones. Pero tampoco lo aseguran. El módulo cubierto puede irse incluso a 2029.

El programa electoral con el que el Partido Popular -formación que tiene el gobierno de la ciudad desde hace casi dos años- concurrió a las elecciones de mayo de 2023 es claro. En su punto 93 señala que 'proyectaremos un módulo cubierto de atletismo'. El compromiso no era para su construcción y su puesta en funcionamiento. Su promesa era realizar las gestiones necesarias para que pudiera ser una realidad. Así lo defiende el concejal de Deportes, Jesús Garrido, que confía en que antes de la próxima cita con las urnas para elegir alcalde las obras sí hayan podido comenzar en los terrenos situados en el talud de las pistas de atletismo Antonio Prieto, en la ciudad deportiva de La Albuera. De hecho, reconoce que el escenario «ideal» sería que los trabajos pudieran empezar a lo largo de 2026, con un plazo de ejecución que todavía no está definido pero que apunta, como mínimo, a dos anualidades.

«Hay módulos en Castilla y León que han costado 9 millones de euros. Nosotros queremos la media de los últimos veinte construidos» Jesús Garrido Concejal de Deportes

La hoja de ruta del gobierno municipal ha cambiado de forma radical en apenas año y medio. En febrero de 2024, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, aseguraba que las obras para construir el módulo cubierto de atletismo comenzarían ese mismo año. Unos meses más tarde, en otoño, reconocía que el proyecto se estaba «dilatando» y que tardaría más tiempo del previsto en convertirse en realidad. Según las nuevas previsiones del equipo de gobierno, la demora será de dos años en el escenario más optimista.

El motivo que esgrime el concejal de Deportes para justificar este descuadre en los plazos es la falta de un compromiso escrito y firmado por parte de las tres administraciones que en su día anunciaron su intención de colaborar en la construcción del módulo cubierto de atletismo de Segovia. El Ayuntamiento es el impulsor de la infraestructura deportiva y con la Junta de Castilla y León se espera que no haya problema alguno para que asuma una tercera parte de la financiación del módulo. Las dudas del equipo de gobierno surgen con el Consejo Superior de Deportes, organismo del Gobierno de España que en varias ocasiones ha hecho público su compromiso, aunque sin plasmarlo en un documento oficial junto a las otras dos administraciones.

3,3-4 millones de euros es el precio estimado del módulo cubierto. El coste final dependerá de factores como la instalación de las cristaleras o de placas solares.

Si la financiación a partes iguales entre las tres instituciones queda firmada y acordada a lo largo de los próximos meses, el Ayuntamiento de Segovia tiene la intención de sacar el proyecto a licitación a lo largo de 2026, con la posibilidad incluso de que las obras pudieran comenzar a finales de ese mismo año. Con el compromiso de la Junta y del CSD negro sobre blanco, el gobierno municipal también establecería el calendario para su ejecución, que previsiblemente se repartiría en dos anualidades para que el Ayuntamiento pudiera repartir en dos años su parte de inversión, que sería superior al millón de euros.

Ese es el escenario ideal, en el que las tres administraciones sellarían este mismo año su compromiso de pagar el módulo cubierto a partes iguales. Pero es una situación que el gobierno municipal no da por segura, ya que todavía no ha mantenido una reunión con el CSD para plantearles el nuevo proyecto de la infraestructura deportiva.

«Nosotros en el programa electoral no nos hemos comprometido a construirlo, pero si se da la oportunidad vamos a ir para adelante» Jesús Garrido Concejal de Deportes

Las dudas del Ayuntamiento de Segovia sobre el compromiso económico del CSD surgen al haberse producido un cambio en el proyecto. Una de las primeras medidas que tomó el equipo de José Mazarías cuando llegó al gobierno fue paralizar la redacción del proyecto que había encargado el anterior equipo municipal (PSOE e IU) y que dibujaba una infraestructura deportiva valorada en 1,5 millones de euros. «Sacamos un proyecto mayor», recuerda Jesús Garrido. La adjudicación de la redacción se realizó a mediados del pasado año y el documento se finalizó a comienzos de 2025. Es decir, el Ayuntamiento ya sabe cómo será el módulo cubierto de atletismo de Segovia.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, declaró en febrero de 2024 que las obras empezarían a ejecutarse ese mismo año

El coste de la futura infraestructura deportiva de Segovia será de entre 3,3 y 4 millones de euros. Es decir, duplicará la inversión que estaba prevista por el anterior equipo de gobierno. La cantidad final dependerá, según Garrido, de si se deciden instalar placas solares en toda la instalación o del número de cristaleras que se coloquen. En cualquier caso, el edil defiende que son cantidades que están en la media de las inversiones realizadas para construir los últimos veinte módulos de atletismo que se han ejecutado en España.

La financiación

«Con un apoyo real del Estado y de la Junta de Castilla y León podemos ir a un módulo cubierto de 4 millones de euros», expone Jesús Garrido sobre una infraestructura en la que cada administración pondría 1,3 millones de euros. Un importe que está por ver si asume el CSD, organismo que cuando comprometió su apoyo lo hizo con un proyecto bastante más barato que requería de una aportación de apenas medio millón de euros por su parte. «Me extrañaría que el CSD solo se comprometa a un proyecto de menos de 2 millones de euros viendo cómo son todos los módulos que se están construyendo», comenta. Por ello, confía en que se sumen. «No me vale que no ayuden», insiste Garrido, quien ha solicitado una reunión con el organismo que preside José Manuel Franco para conocer hasta que punto están dispuestos a colaborar. «Tenemos la necesidad de que el CSD desvele sus cartas», comenta el edil de Deportes, que espera una reunión antes de otoño y una respuesta antes de que acabe el año.

Hasta que no obtenga una respuesta definitiva, Garrido prefiere no ponerse en el escenario de que el CSD no aporte una tercera parte de lo necesario para financiar el módulo. Si finalmente se da esa circunstancia, habría margen de maniobra para poder construir la infraestructura. Para ello, el Ayuntamiento y la Junta tendrían que rediseñar su esfuerzo económico, lo que se traduciría en una ejecución de las obras en hasta tres anualidades. Pero eso es otra conversación. «Es jugar muchas cartas por adelantado», finaliza Garrido.