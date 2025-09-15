La mitad de los comercios agotan en solo diez días los bonos de la Diputación

Más de la mitad de los establecimientos de Segovia participantes en la campaña 'Consume Rural' han agotado los bonos comercio en tan solo diez días. ... Esta iniciativa, que persigue impulsar el sector en el medio rural de la provincia, contempla grandes descuentos para los consumidores siempre que realicen compras por un valor superior a los veinte euros en alguna de las tiendas adheridas. En su mayoría, son de alimentación, aunque los interesados también pueden aprovechar los descuentos para adquirir material escolar en librerías, electrodomésticos, productos textiles y dispositivos tecnológicos, entre otras ramas de actividad.

Los 56 comercios que participan en la primera edición de esta campaña, promovida por la Diputación de Segovia en colaboración con la Junta de Castilla y León, están distribuidos por municipios situados en el medio rural, según indica el listado publicado en la página web de la propuesta. Fueron 150 los que presentaron candidatura para inscribirse en la iniciativa, pero muchos de ellos «finalmente han decidido no ofertar los bonos por distintas circunstancias, sobre todo por las limitaciones en el uso de herramientas digitales», especificó la institución provincial.

Algunos de los requisitos exigidos para inscribirse en este proyecto pionero eran contar con una sede comercial en un pueblo de menos de 20.000 habitantes, lo que en la provincia incluye a todos los núcleos salvo a la capital; así como pertenecer a gremios tradicionales de cercanía. No importa el origen de los consumidores, pues cualquier persona puede adquirir hasta tres bonos de diez euros, lo que hace un total de 30 euros, simplemente acreditando su mayoría de edad.

Los interesados pueden conseguir descuentos de hasta 30 euros en compras que superen los 60

Las reglas son muy fáciles. Si una persona supera los 20 euros de compra, podrá conseguir un descuento canjeando un bono de diez euros. Si rebasa los 40, podrá hacer uso de dos bonificaciones; y si gasta más de 60 euros, podrá canjear tres bonos y beneficiarse de una rebaja del 50%. En este sentido, las primeras jornadas de la iniciativa comercial han firmado su éxito, ya que en tan solo diez días más de la mitad de los establecimientos han alcanzado el límite de bonos asignados a cada negocio, que se sitúa en medio centenar. Esto significa que los segovianos han canjeado ya alrededor de 1.500 descuentos de un máximo de 5.000, los cuales están cofinanciados en un 75% por la Administración regional.

La inyección económica se traduce en más de 30.000 euros, cuantía que los comercios adheridos han podido ingresar en poco más de una semana. Es un montante que se ampliará considerablemente en las próximas jornadas, pues todavía quedan varios días para agotar las existencias de descuentos disponibles en casi una treintena de establecimientos. Esto se debe a que la iniciativa se extenderá hasta el 30 de septiembre, siempre que en aquella fecha todavía quede algún bono por vender. Los descuentos tienen una validez de siete días desde su solicitud.

Pueblos incluidos

Los negocios participantes están repartidos por 29 pueblos, que engloban un total de 31 núcleos poblacionales. Los que cuentan con más alternativas para canjear los descuentos son los que disfrutan de un padrón más amplio, entre los que sobresalen Cuéllar, con ocho establecimientos; Palazuelos de Eresma, con cinco; El Espinar, con cuatro; y Coca, Carbonero el Mayor y Cantalejo, que cuentan con tres comercios inscritos en la campaña, respectivamente.

Sin embargo, también se han sumado a esta propuesta para el impulso comercial las tiendas de proximidad de pequeñas localidades como Pinillos de Polendos, que cuenta con 61 residentes; Carrascal del Río, con 136 vecinos; o Valseca, que roza los 220. El resto de los municipios que figuran en el listado de 'Consume Rural' están por encima de esta cifra de empadronados. Es un dato que puede atribuirse a que, debido al avance de los años y la tendencia a la concentración del comercio, ya son 74 pueblos los que carecen de tiendas en sus términos municipales, de acuerdo con la estadística actualizada por la Junta.

El 55% de los establecimientos que han admitido bonos están dedicados a la alimentación, seguidos en un 14% que se corresponden con librerías, papelerías o jugueterías; además de tres negocios dedicados a la venta de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos y otros tantos especializados en moda y complementos. Hay algunas ramas de actividad que carecen de representación en la provincia, como son locales comerciales que trabajan los artículos deportivos, los productos infantiles; además de quioscos y floristerías.

La alimentación es la sección que ha tenido más tirón entre los consumidores. Los segovianos han arrasado con los bonos mediante los que se pueden adquirir artículos básicos en pequeños supermercados, pero también productos gourmet y típicos, embutidos o pan. Tan solo una decena de establecimientos figuraban como 'disponibles' pasados diez días desde el comienzo de la campaña, entre los que se encontraban obradores y panaderías en Santo Tomé del Puerto, Garcillán, San Rafael o Carbonero el Mayor; una tienda de ahumados en Otero de Herreros; un supermercado en Martín Muñoz de las Posadas; una frutería en Gomezserracín; un restaurante especializado en carne en Cuéllar y ultramarinos en Sepúlveda y Marazuela.

Otra de las actividades que ha resultado con mayor atractivo es el de las librerías, pues cinco de ellas ya habían agotado todos los bonos en los primeros días de septiembre; a lo que se suman algunas tiendas de ropa y droguerías. Los comercios deberán justificar las compras por medio de tickets asociados a un descuento antes del próximo 7 de octubre. Las facturas que se correspondan con productos excluidos de la campaña no se validarán, como son el vino y bebidas alcohólicas, tabaco, los vehículos y combustibles, loterías y juegos de azar, medicamentos y armas, cartuchería o artículos de pirotecnia.