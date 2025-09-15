El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un cartel colocado en el escaparate de un comercio que ha agotado los bonos. Antonio de Torre

La mitad de los comercios agotan en solo diez días los bonos de la Diputación

La campaña de impulso económico a negocios del medio rural contempla descuentos en compras realizadas en 29 municipios

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:27

Más de la mitad de los establecimientos de Segovia participantes en la campaña 'Consume Rural' han agotado los bonos comercio en tan solo diez días. ... Esta iniciativa, que persigue impulsar el sector en el medio rural de la provincia, contempla grandes descuentos para los consumidores siempre que realicen compras por un valor superior a los veinte euros en alguna de las tiendas adheridas. En su mayoría, son de alimentación, aunque los interesados también pueden aprovechar los descuentos para adquirir material escolar en librerías, electrodomésticos, productos textiles y dispositivos tecnológicos, entre otras ramas de actividad.

