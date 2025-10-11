«No tenemos que mirar los puntos a día de hoy, esto es muy largo» Iñaki Bea da por bueno el punto de la Segoviana ante el Marino y destaca la capacidad de su equipo para adaptarse al encuentro

La Gimnástica Segoviana sumó un punto en un escenario históricamenteo áspero como Miramar, en Luanco, tras empatar 0-0 frente al Marino de Luanco. «Me deja muy buenas sensaciones porque es un campo muy complicado», valoró el técnico azulgrana, Iñaki Bea, al término del encuentro, subrayando la dificultad de un estadio pequeño y exigente en el que el conjunto asturiano «tiene unas ideas clarísimas de juego y una identidad muy clara».

El entrenador reconoció que a su equipo le costó «un poquito entrar en el partido» al verse arrastrado a «un fútbol donde nos sentimos incómodos». Sin embargo, destacó la capacidad de adaptación del grupo: «Hemos ajustado. Los chicos, antes del descanso, entre ellos hablando, se han dado cuenta de que el partido tenía que ir por otro lado y lo hemos interpretado muy bien». En ese marco, Bea rehuyó entrar en el debate sobre méritos: «No vamos a valorar si merecimos más o menos; hay que valorar que el equipo compite, que no se resiente ante las bajas».

Para el técnico alavés, buena parte del mérito residió en aceptar una versión más práctica: «No conseguimos llevar el juego donde nosotros queríamos y hemos tenido que ir al plan B: ir a donde ellos no quieren ir». Ese viraje táctico cristalizó en un bloque solidario, capaz de sufrir y cerrar su portería en un contexto de segundas jugadas y disputas. El preparador no escondió su orgullo por el carácter mostrado: «Acaba el partido interpretándolo bien, sufriendo… es para estar orgullosísimo de los chavales».

Bea puso ejemplos concretos de esa competitividad. Recordó «un remate de Marc Tenas a gran centro de Juanma en estrategia» en la primera mitad y subrayó la flexibilidad estructural del equipo, que terminó con un 5-4-1 para proteger mejor el área propia y estar «más cerca de la segunda jugada» ante el juego directo del rival. «Lo hemos interpretado perfectamente. Estamos en una línea buena. No tenemos que mirar los puntos a día de hoy; esto es muy largo», añadió, en referencia a un campeonato en el que cada visita a campos como Miramar suele cobrar factura.

El técnico también resaltó el rendimiento de varios nombres propios en un día de bajas. Elogió al asturiano René Pérez, reconvertido al mediocampo: «Es de esos mediocentros que ya no quedan, perfil alemán de antes: te puede jugar en cualquier posición y con una conducción te rompe. Hoy era una prueba importante por el ritmo y por las segundas jugadas, y ha hecho un partidazo». Asimismo, celebró los buenos minutos del debutante Josín y explicó el plan del tramo final: ceder un poco de campo, reforzar con tres centrales y dos carrileros, bajar a los mediocentros para cerrar por dentro y dejar a los puntas para atacar «las espaldas de los centrales» a la contra.

Del otro lado, Bea reconoció el oficio del Marino, un equipo «trabajadísimo» y con veteranos que «tienen muy claro que en cuanto recuperan tienen que correr», y que, según el técnico, llegó a hacer daño en alguna transición. Con la mirada puesta en lo inmediato, Bea enmarcó el 0-0 en Luanco como un paso más en la construcción del equipo y ya piensa en el Clásico de Castilla ante el Ávila, su primer derbi al frente de la Segoviana.