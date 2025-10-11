El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Borrego pelea por un balón durante el partido en Luanco.

Javi Borrego pelea por un balón durante el partido en Luanco. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

Las dudas de la Sego a domicilio rebajan sus expectativas

Los de Iñaki Bea no pasan del empate en un tedioso duelo en Luanco y están ya a siete del liderato tras su tercer viaje sin triunfo

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:34

Es muy pronto para que las conjeturas sean certezas, pero los primeros compases del regreso de la Gimnástica Segoviana a Segunda RFEF apuntan a que ... no tiene las hechuras a domicilio para ser un contendiente al ascenso directo en el grupo I. El insípido empate en su visita a Luanco ante el Marino, un reflejo real de lo ofrecido por dos equipos que llegaban empatados en el cuarto puesto tras cinco jornadas, completa una cosecha de dos puntos en los primeros tres desplazamientos del equipo que dirige Iñaki Bea, queda ya a siete del liderato, el único puesto de promoción directa a Primera RFEF, debido a que el Deportivo Fabril mantuvo su pleno de victorias ante el Langreo. Bajo ese análisis, dejarse puntos en Asturias fue un fracaso. Un enfoque menos ambicioso da valor a un empate en casa de un rival que hasta ahora ha demostrado ser directo por las siguientes cuatro plazas. Cuestión de expectativas, que, en el caso azulgrana, hay que ajustar a la baja por su deficiente rendimiento visitante. Por ahora, es quinta con 11.

