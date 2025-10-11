Los mejores de la Sego en el empate ante el Marino
Luanco
Sábado, 11 de octubre 2025, 21:23
La Gimnástica Segoviana sigue sin conocer la victoria a domicilio tras no pasar del empate a cero ante el Marino de Luanco en un ... encuentro en el que los visitantes tuvieron más ocasiones para llevarse los tres puntos.
Carmona
Salvó un dos contra el portero en la primera parte. Muy seguro cuando salió fuera del área.
Iker
Alguna duda en la cobertura, jugó un partido muy completo. Se dejó ver más de lo habitual en ataque.
Silva
El partido en el que estuvo más exigido. En alguna acción se le vieron las costuras. Buen nivel.
Morata
Su mejor partido como gimnástico. Varias acciones de nivel en área propio. Sin grandes fallos.
Rubén
Muy seguro y tranquilo. Supo adecuar su juego a lo que requería el partido. Un seguro para el equipo.
Manu
De menos a más. Condicionado por una amarilla rigurosa. Buen final de la primera parte.
René
Se descolgó menos de lo habitual, pero ayudó a mantener el equilibrio en el centro del campo.
Juanma
Muy buena primera parte, siendo de lo más peligroso. Detalles de calidad y de jugador con potencial.
Marc Tenas
Buena segunda parte. Tuvo dos ocasiones claras, ninguna fácil, pero se le sigue resistiendo el gol.
Javi Borrego
El más gris del equipo. No estuvo acertado ni en la ejecución ni en la toma de decisión.
Álex Castro
Partido de mucho trabajo y esfuerzo. Solo tuvo una ocasión clara y la estrelló contra el larguero.
Los cambios
Ivo
Supo moverse por detrás de Álex Castro. Le dio oxígeno y criterio al equipo en los metros finales.
Rodrigo Ibañes
Su entrada permitió a la Sego ganar metros. Bien en defensa y con el balón.
Josín
Debutó con solo dos entrenamientos y no desentonó. No se complicó y mantuvo el nivel.
Pau Miguélez
Todavía tocado físicamente, no tuvo tiempo de marcar diferencias.
