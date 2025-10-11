Los mejores de la Sego en el empate ante el Marino

La Gimnástica Segoviana sigue sin conocer la victoria a domicilio tras no pasar del empate a cero ante el Marino de Luanco en un ... encuentro en el que los visitantes tuvieron más ocasiones para llevarse los tres puntos.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

4 Carmona

Salvó un dos contra el portero en la primera parte. Muy seguro cuando salió fuera del área.

Puntuación de Carmona 1 2 3 4 5

2 Iker

Alguna duda en la cobertura, jugó un partido muy completo. Se dejó ver más de lo habitual en ataque.

Puntuación de Iker 1 2 3 4 5

3 Silva

El partido en el que estuvo más exigido. En alguna acción se le vieron las costuras. Buen nivel.

Puntuación de Silva 1 2 3 4 5

3 Morata

Su mejor partido como gimnástico. Varias acciones de nivel en área propio. Sin grandes fallos.

Puntuación de Morata 1 2 3 4 5

3 Rubén

Muy seguro y tranquilo. Supo adecuar su juego a lo que requería el partido. Un seguro para el equipo.

Puntuación de Rubén 1 2 3 4 5

2 Manu

De menos a más. Condicionado por una amarilla rigurosa. Buen final de la primera parte.

Puntuación de Manu 1 2 3 4 5

3 René

Se descolgó menos de lo habitual, pero ayudó a mantener el equilibrio en el centro del campo.

Puntuación de René 1 2 3 4 5

3 Juanma

Muy buena primera parte, siendo de lo más peligroso. Detalles de calidad y de jugador con potencial.

Puntuación de Juanma 1 2 3 4 5

2 Marc Tenas

Buena segunda parte. Tuvo dos ocasiones claras, ninguna fácil, pero se le sigue resistiendo el gol.

Puntuación de Marc Tenas 1 2 3 4 5

1 Javi Borrego

El más gris del equipo. No estuvo acertado ni en la ejecución ni en la toma de decisión.

Puntuación de Javi Borrego 1 2 3 4 5

3 Álex Castro

Partido de mucho trabajo y esfuerzo. Solo tuvo una ocasión clara y la estrelló contra el larguero.

Puntuación de Álex Castro 1 2 3 4 5

Los cambios

3 Ivo

Supo moverse por detrás de Álex Castro. Le dio oxígeno y criterio al equipo en los metros finales.

Puntuación de Ivo 1 2 3 4 5

2 Rodrigo Ibañes

Su entrada permitió a la Sego ganar metros. Bien en defensa y con el balón.

Puntuación de Rodrigo Ibañes 1 2 3 4 5

1 Josín

Debutó con solo dos entrenamientos y no desentonó. No se complicó y mantuvo el nivel.

Puntuación de Josín 1 2 3 4 5

- Pau Miguélez

Todavía tocado físicamente, no tuvo tiempo de marcar diferencias.