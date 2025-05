El mercado del alquiler tiende a la moderación por primera vez desde la pandemia

Ana María Criado Segovia Viernes, 16 de mayo 2025, 07:21 Comenta Compartir

La incertidumbre ha protagonizado durante varios años el mercado del alquiler de Segovia. Las tarifas para el arrendamiento de vivienda como residencia habitual no han ... dejado de subir desde la pandemia, pero por primera vez en casi un lustro la tendencia actual apunta a la moderación. Muestra de ello es que la provincia haya conseguido entrar en el 'top quince' de los territorios del país con un menor índice de precios. Lo que subió no ha bajado, pero es un parámetro que refleja cierta estabilidad en las rentas. Si bien es cierto que la variación anual todavía no se sitúa en valores negativos, ha logrado quedar por debajo de la media nacional.

La moderación del alquiler en la provincia tiene Segovia como municipio protagonista. La cuantía que había que destinar al pago de la renta en la capital ha disminuido ligeramente en el último mes y trimestre, según adelantan los estudios más recientes que han sido elaborados por los principales portales inmobiliarios. El ahorro se cifra en apenas una docena de euros mensuales, pero confirma una evolución hacia la estabilidad de los precios a la hora de arrendar una vivienda. El índice de precios anotado a lo largo de 2023 en la provincia de Segovia es un 14% mayor al que se apuntó hace más de una década. También ha crecido en casi tres puntos respecto al mismo periodo de 2022. Sin embargo, este repunte queda muy lejos del experimentado por otros territorios nacionales, como son Barcelona, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Islas Baleares, Málaga y Valencia, cuyo encarecimiento de los alquileres se cifró en más de un 20% respecto a 2015. Además, la variación que se observó en el último ejercicio analizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Segovia es ligeramente inferior a la que se registró justo en el año anterior. Esto se debe a que el índice de precios creció un 2,4% en 2023, mientras que el incremento a escala nacional se cifró en un 2,6%. La provincia vive así una evolución de costes del alquiler muy parecida a la que presentan Cádiz, Badajoz, La Coruña o Valladolid. Pese a ello, el aumento de los precios sigue siendo mucho más elevado que el que resulta del análisis de la situación inmobiliaria de Zamora, León, Palencia, Salamanca o Burgos.

