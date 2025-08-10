El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La lluvia de estrellas, en una imagen de archivo. Brais Lorenzo

Estos son los mejores puntos de Segovia para ver la lluvia de estrellas

El fenómeno de las Perseidas ya ha comenzado y alcanzará su pico máximo la noche del 12 de agosto

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:07

Cada verano, el cielo de Segovia se convierte en una pantalla privilegiada para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de estrellas más esperada del ... año, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno astronómico, que ilumina las noches de mediados de agosto, atrae a aficionados y curiosos que tratan de disfrutar del espectáculo que supone ver un meteoro cruzando el firmamento.

