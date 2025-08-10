Estos son los mejores puntos de Segovia para ver la lluvia de estrellas

Cada verano, el cielo de Segovia se convierte en una pantalla privilegiada para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de estrellas más esperada del ... año, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno astronómico, que ilumina las noches de mediados de agosto, atrae a aficionados y curiosos que tratan de disfrutar del espectáculo que supone ver un meteoro cruzando el firmamento.

Para descubrir cómo y dónde disfrutar bien de las Perseidas en la provincia de Segovia, nada mejor que dejarse aconsejar por Carlos González, divulgador científico y fundador de Astronomía Cercana, que propone una serie de lugares y tramos horarios para contemplar las Lágrimas de San Lorenzo.

Las Perseidas, explica Carlos, son una lluvia de meteoros causada por los restos del cometa Swift-Tuttle, cuerpo helado que, al acercarse al Sol en su órbita, dejó un rastro de partículas de polvo y arena. «Cada año, cuando la Tierra pasa por esa zona de su órbita, esos restos entran en nuestra atmósfera a unos 210.000 kilómetros por hora y se desintegran, creando el efecto luminoso que vemos como estrellas fugaces», detalla el experto. El fenómeno, que lleva el nombre de la constelación de Perseo (de donde parecen originarse los meteoros), es especialmente visible en el hemisferio norte durante el verano, de ahí la popularidad que arrastra. Su pico de actividad se concentra del 11 al 13 de agosto, «aunque las Perseidas abarcan prácticamente todo el mes, con mayor intensidad en los días cercanos al 12 de agosto».

En esta ocasión, la observación presenta todo un desafío: la luna llena. «Ilumina el cielo y dificulta ver las Perseidas más débiles, pero las más potentes, las que realmente impresionan, pueden verse incluso con el brillo lunar. El jueves, con una luna casi llena, pudimos ver dos verdaderamente hermosas», cuenta Carlos, que recomienda esperar a la noche del martes, 12 de agosto, y de ahí en adelante, para disfrutar mejor del espectáculo. Esos días la luna saldrá más tarde y habrá varias horas de oscuridad plena al comienzo de la noche. «El 12 de agosto entre las diez y las once y veinte de la noche, aproximadamente, contaremos con una ventana de buena visibilidad. Los días 13 y 14, esta ventana se alargará a dos horas y media o más».

¿Adónde ir?

Segovia es un destino privilegiado para practicar el astroturismo, actividad que la Diputación Provincial lleva unos años promocionando. Se debe a su altitud sobre el nivel del mar y la gran cantidad de zonas de baja contaminación lúminica que la provincia posee. «La calidad del cielo es excelente en toda el territorio provincial y no me gusta señalar un lugar por encima de otro. Lo ideal para poder disfrutar bien de este fenómeno es alejarse de las farolas y buscar sitios alejados de los cascos urbanos y elevados. Las ermitas de los pueblos son una buena opción También los caminos rurales apartados», señala Carlos. Así, los cinco miradores estelares con que cuenta la provincia, diseñados específicamente para la observación astronómica, garantizan una experiencia inmersiva. Son Becerril (núcleo pertenciente a Riaza), Casla, Collado Hermoso, El Espinar y Navas de Oro. «Estos miradores son lugares acondicionados para disfrutrar del cielo, pues disponen de información astronómica y accesos pensados para el público». También la zona situada entre las Hoces del Duratón y las Hoces del Riaza cuentan con la certrificación Starlight, reconocimiento internacional que acredita la excepcional calidad del cielo nocturno. Pueblos como Sepúlveda o Fresno de Cantespino son ideales para los observadores, pues combinan oscuridad y accesibilidad. Para quienes viven la capital y quieran disfrutar plenamente del espectáculo de las Perseidas, Carlos sugiere las ermitas de Anaya o Bernardos, ubicadas en lugares elevados, tranquilos y con vistas despejadas. «Son accesibles y con poca contaminación lumínica, perfectos para una escapada rápida desde Segovia», explica.

Precisamente, en la capital, el área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha organizado para el día 12 una jornada de astroturismo con dos actividades especiales en el barrio incorporado de Zamarramala. La primera, titulada 'Cazadores de eclipses: ciencia y fotografía solar', será una sesión práctica para conocer qué es un eclipse solar, cómo observarlo con seguridad y cómo fotografiar el sol con cámara o móvil. Los participantes contarán con telescopios equipados con filtros solares para observar el astro rey sin riesgos. La sesión, gratis para los niños, comenzará a las 20:00 horas. La segunda tendrá lugar a las 22:30 en la ermita de San Roque de Zamarramala y permitirá disfrutar de la lluvia de estrellas. También los niños podrán asistir gratis.

El eclipse de 2026

Mientras las Perseidas llenan de magia las noches de agosto, Carlos González ya tiene la vista puesta en otro fenómeno astronómico que promete ser histórico: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. «Va a ser un momento único, comparable al eclipse de 1905», señala. El evento, que permitirá a los observadores quitarse las gafas de protección y mirar directamente al Sol en el momento de la totalidad, alcanzará su punto álgido a las 20:30, coincidiendo con un atardecer espectacular. «Recomiendo a la gente que aproveche este 12 de agosto para explorar lugares con buenas vistas al horizonte oeste, porque serán ideales para el eclipse del próximo año», sugiere Carlos. En este sentido, Astronomía Cercana, en colaboración con la Diputación de Segovia, está trabajando para identificar las mejores ubicaciones en la provincia. «Será como las olimpiadas de la astronomía, un fenómeno que moverá masas».