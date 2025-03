Segovia ensayará este año para exprimir el impacto turístico del eclipse de 2026

El 12 de agosto de 2026 en torno a las ocho y media de la tarde, durante un escaso minuto, se hará de noche siendo ... de día, un fenómeno tan único que no sucede en la península Ibérica desde 1905 ni en la Europa continental desde 1999. Es el eclipse total de la España vaciada, pues pasa por un 40% del territorio español sin tocar Madrid ni Barcelona. Será tan breve como que Ayllón, el punto donde más se disfrutará en la provincia, solo estará a oscuras un minuto y 40 segundos, por los 59 segundos de la capital. Segovia se prepara para un aumento exponencial de turistas, tan difícil de prever que probablemente terminará desbordando sus recursos, pero está trabajando para usar 2025 como laboratorio y aprovechar la oportunidad. Que los alojamientos hagan su agosto, nunca mejor dicho. Abrir la puerta a un nuevo turista, el astronómico. Y mostrar como guarnición la zona, principalmente el nordeste.

Un atardecer a la hora que no es que permite mirar al sol sin las gafas y contemplar una bola negra con un halo alrededor, una corona menos radiante solo visible en esos instantes. La franja de un eclipse solar total suele tener una anchura de unos 200 kilómetros, pero este, que también se verá en el Ártico, Groenlandia, una pequeña parte de Islandia, el Océano Atlántico y una pequeña porción de Portugal, alcanzará los 290: entra por Asturias y sale por Valencia. Una rareza que no solo perciben los humanos, sino los animales. El eclipse parcial –cuando la luna se va retirando del sol– coincidirá con el atardecer real. Algunos pueblos del sur de la provincia se quedarán fuera de la franja y solo verán un eclipse parcial, como el del 29 de marzo. Esto ocurre en lugares como Ituero y Lama, Villacastín o Labajos.

El miedo es que estos fenómenos traen a masas en pueblos con equipamientos turísticos dimensionados para muchos menos viajeros. No solo en número –hay unos 300 alojamientos asociados en la provincia– sino en su tamaño. Zonas remotas que necesitarán efectivos policiales o sanitarios. Aún falta, aunque ya hay reservas internacionales, pero la divulgación de los próximos meses llevará a muchos a no querer perdérselo. Ahí aparecerá la demanda real. Segovia no es el lugar en el que más tiempo se verá, pero sí el más cercano a Madrid, que es, además, el principal aeropuerto de entrada a la franja del eclipse.

La provincia tiene miradores estelares en Becerril (Riaza), Casla, Collado Hermoso, El Espinar (Campo Azálvaro) y Navas de Oro, lugares con un panel informativo, un banco tumbado y una señal que apunta a la Estrella Polar como referencia. La Diputación obtuvo en 2023 la certificación como Destino Starlight –la empresa estandarte– para las Hoces de Segovia, que abarca desde las del río Duratón a las del Riaza. El área de Turismo licitará el asesoramiento sobre el eclipse, formará a los alojamientos y subvencionará con unos 50.000 euros la compra, por ejemplo, de telescopios. «Queremos hacer este año una especie de ensayo general», subraya su diputado, Javier Figueredo, que alude al precedente de México en 2024. «Acabaron desbordados, no había sitio para dormir ni para verlo. Nosotros tenemos que estar preparados para aprovechar la oportunidad. Al final, el eclipse es un minuto y pico y se ha pasado, pero hay muchas actividades paralelas que se pueden hacer». Desde senderismo a piragüismo, una oportunidad para las empresas de turismo activo.

La idea es que esos minutos dejen poso, que la provincia sume visitantes a través de esos telescopios. El mismo día de 2025 a la misma hora, la luz estará en el mismo sitio, ahí llegará el ensayo: desde qué explanada se verá mejor. La Diputación hará una selección de los municipios más propicios y repartirá por ellos a profesionales y aficionados a la astronomía. Asegurar la calidad de ese instante para prolongar las estancias, gracias a la cercanía de Madrid y a que la A-1 atraviesa gran parte de la franja del eclipse. Una oportunidad para los alojamientos. «Agosto no es el mejor momento del turismo de interior. Va a valer para que la gente nos conozca, llene los establecimientos, hacer el agosto y aguantar luego el invierno». Y posicionarse. «Si te vas con buen recuerdo de una experiencia, el día que puedas, vuelves».

Otro tema es hacer manejable el resto. Ese asesoramiento que licitará la Diputación busca conocer las necesidades teniendo en cuenta los precedentes en otros lugares. «Vamos a tener mucha afluencia de gente de Madrid, sea o no de allí. Imagínate la A-1 ese día, gente saliendo como loca para llegar allí». Figueredo plantea pedir a la gente que viaje con antelación, incentivando las reservas en la víspera a través de actividades complementarias, sobre todo de astroturismo, pero no solo. «Ir a las Hoces del Duratón y no ver los buitres es estar sin haberte enterado de lo que hay allí. Lo que yo he visto cuando hay una cosa de esas es la desazón, por los atascos, porque no llegas…». Exigirá un trabajo de antelación municipio por municipio. «A lo mejor hay que prohibir durante tres días que los coches aparquen en las calles principales para que la fluidez sea mayor. Que haya señales que te lleven directamente al parking para verlo…».

Habilitar zonas de hostelería móviles –como los 'food trucks' o habilitar aparcamientos para caravanas– en zonas donde no hay negocios establecidos. Pone el ejemplo de Maderuelo. «Hay dos sitios para comer, pero tienen explanadas espectaculares». Por eso el ensayo será clave para trazar la logística a través de los mejores miradores. Figueredo plantea alquilar fincas privadas si su territorio fuese óptimo, tanto por las visitas como por el espacio. «Evitas gente dando vueltas por el pueblo con los coches, que en cuanto uno se atraviese ya no pasa nadie más. Eso está en nuestra mano. ¿Nos va a desbordar? Casi seguro. Pero tenemos una herramienta, adelantarnos. Sabiendo que va a pasar…».