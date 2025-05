Mazarías promete ser «pesado» y llamar a Renfe a diario hasta que le reciban

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado este miércoles su frustración con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el ministro de Transportes, ... Óscar Puente, por la falta de solución a la pérdida de conexión con Galicia tras la reordenación de las líneas de Ave anunciada por el organismo nacional. Ante la falta de respuesta por parte de Renfe, el regidor asegura que telefoneará diariamente a la compañía hasta recuperar las paradas de los trenes de Madrid a Vigo.

«Renfe no nos da ninguna opción, pero estoy dispuesto a insistir. Si tengo que hablar con ellos todos los días, lo haré», afirmó el regidor, visiblemente molesto ante lo que considera un «ninguneo a los segovianos» por parte del organismo ferroviario. Mazarías, que sigue a la espera de que Fernández Heredia fije una nueva fecha para la reunión en un principio fijada para el día 26 pero después aplazada, no entiende que el presidente de Renfe diga que solo un 0,02% de los viajeros utilizaban las tres paradas que Renfe quiere suprimir, cuando «los perjudicados potenciales son los 53.000 habitantes que tiene Segovia». En este sentido, el alcalde hizo referencia a la importancia de no centrarse únicamente en el coste-beneficio, argumento que, según él, parece predominar en las decisiones de Renfe. «No podemos quedarnos en cálculos economicistas. Segovia merece un servicio de calidad porque es una ciudad que aporta mucho a España, tanto en turismo como en historia», subrayó. Además, destacó que la infraestructura ferroviaria es una responsabilidad del Estado, si bien el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar para encontrar soluciones viables.

La relación entre el Ayuntamiento de Segovia y Renfe ha sido tensa en los últimos años, especialmente desde que el ministro Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, asumió la cartera de Transportes. Los segovianos han criticado en numerosas ocasiones la falta de inversión en la línea de alta velocidad que conecta la ciudad con Madrid, así como la falta de servicios que permitan trayectos rápidos hacia otras capitales cercanas. En este contexto, Mazarías no descarta explorar opciones con operadores privados si Renfe no responde a las demandas de la ciudad. «Cualquier solución que conecte Segovia, ya sea a través de AVE, Alvia o incluso operadores privados, me parece válida», afirmó.

Fuego cruzado

En las últimas horas, el fuego cruzado de declaraciones entre el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y el alcalde de Segovia, José Mazarías (PP) ha arrojado más leña al fuego de la batalla abierta por la supresión de ocho frecuencias -cuatro de ida y otras tantas de vuelta- de alta velocidad que conectan la estación de Guiomar con Vigo. El regidor carga contra las manifestaciones realizadas por el representante del Gobierno central en las que tacha de «vergonzosa, injustificada e insolidaria» la defensa que desde varios ámbitos de la sociedad y de las instituciones públicas hacen para mantener las paradas de los trenes que Renfe eliminará de la pantalla de servicios en junio.

Mazarías recrimina a Puente que vuelva «a faltar a los segovianos y castellanos y leoneses». «Nos tiene acostumbrados a un lenguaje descalificativo, despectivo y ofensivo, que en este caso dirige directamente a los segovianos por el mero hecho de tratar de defender unos derechos que le están siendo arrebatados», dice en un vídeo difundido por el Ayuntamiento minutos antes de la comparecencia semanal del alcalde ante los periodistas.

Especialmente crítico se muestra el alcalde de Segovia con el ministro de Transportes por el uso de la palabra «vergonzosa» para referirse a la postura de rechazo y protesta frente a la eliminación de las escalas en la estación del Ave de la ciudad de los trenes entre Madrid y Galicia, y viceversa. José Mazarías afea a Puente que esté insinuando que «los segovianos estén actuando de una manera moralmente reprobable». «Utiliza la descalificación personal, algo que resulta intolerable».

El alcalde incide en su recriminación al reprochar al ministro «su falta de empatía y de comprensión al no considerar los motivos de preocupación o las necesidades de los segovianos que dependen del tren para su desarrollo económico y su movilidad». También le acusa de «falta de tacto», lo que puede generar más rechazo y un mayor enojo en la población, y a su vez, «dañar la imagen del Ministerio y de la Administración pública». Mazarías se dirige a Óscar Puente para que «no discrimine a los segovianos ni provoque la confrontación de estos con ciudadanos de otros territorios». El regidor pide al responsable ministerial que «cambie el tono y busque la objetividad y la justicia en sus decisiones para encontrar soluciones que beneficien a todos».