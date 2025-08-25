El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

En grande, fachada del Ayuntamiento de Navas de Oro; en pequeño, el alcalde Raúl Vela López. El Norte

«Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia

El regidor condena a su vez la agresión física que sufrió este sábado un empleado municipal por parte de un hombre con un largo historial conflictivo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:20

El alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela López, denunció ayer a un vecino después de que amenazase de muerte a sus familiares. Según explica ... el regidor, el hombre, con largo historial conflictivo, se enfrentó a su madre con la intención de «amedrentarla». La mujer tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Segovia tras el incidente. Sin embargo, esto no acabó aquí, ya que el mismo atacante agredió instantes después a un empleado municipal que se encontraba a escasos metros del lugar de los hechos, según detalla Vela López. Ambos sucesos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.

