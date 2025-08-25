«Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia

El alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela López, denunció ayer a un vecino después de que amenazase de muerte a sus familiares. Según explica ... el regidor, el hombre, con largo historial conflictivo, se enfrentó a su madre con la intención de «amedrentarla». La mujer tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Segovia tras el incidente. Sin embargo, esto no acabó aquí, ya que el mismo atacante agredió instantes después a un empleado municipal que se encontraba a escasos metros del lugar de los hechos, según detalla Vela López. Ambos sucesos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.

«No todo vale en política. Esto ya es ir a por quien sea», lamentó este domingo el alcalde, que encabeza la Agrupación Vecinal Pueblo Unido. «Cuando te lo dicen a ti parece que duele menos, pero cuando van a por tu madre ya no es lo mismo», detalla. El percance se remonta a este sábado, cuando el regidor se encontraba oficiando una boda en el salón de plenos del Ayuntamiento. Fue en ese lugar donde se enteró de que su madre había sido agredida verbalmente «de forma desmesurada y llena de odio» por un vecino. «Ella venía de la compra y la acorraló para desearle la muerte; empezó a decirle, para intentar amedrentarla, que la iba a matar», subraya. Una amenaza que hizo extensiva a toda la familia e, incluso, a su nieta de dos años.

La víctima del ataque fue auxiliada por un grupo de personas que se encontraba cerca del lugar. «Menos mal que consiguieron llevársela». Tuvo que ser atendida de inmediato en el centro de salud y allí decidieron derivarla al Hospital General en una ambulancia. «Detrás iba yo con mi coche, con el corazón roto, lleno de dolor y de angustia por la injusticia que estaba viviendo», lamenta compungido el regidor de Navas de Oro.

Fue en el recinto hospitalario de Segovia donde se enteró que, minutos después del enfrentamiento con su madre, el mismo vecino había agredido físicamente a un empleado municipal con discapacidad. «Estaba sentado en una terraza tomando el vermú cuando le tiró patas arriba. Le dijo que se fuera al Ayuntamiento y se pusiera a vender cupones», relata con gran indignación. Tuvo que ir el padre de la víctima a separarlo del agresor, según ha podido conocer el alcalde peguero a través del testimonio de los residentes que fueron testigos del incidente.

Tanto Vela López como el empleado municipal han interpuesto una denuncia contra el presunto agresor ante la Guardia Civil. «El juez es el que tiene que decidir, ya tiene cientos de denuncias contra esta persona», afirma. El regidor detalla que el vecino en cuestión cuenta con un largo historial conflictivo. «Una trayectoria pésima; hace unos días denunció al padre del teniente alcalde y ha hecho lo mismo con todos los anteriores regidores. Tiene además una orden de alejamiento de la secretaria, está vetado en todos los lugares». Sin embargo, por el momento no ha habido ninguna actuación que haya contribuido a calmar y pacificar la situación.

«Es la mayor amargura que he vivido desde que ocupo el cargo», reconoció. Por este motivo y para condenar los ataques, decidió hacer público lo sucedido en redes sociales. «Expreso todo mi apoyo a las personas de los que, como yo, nos animamos a ocupar un puesto público y nuestras familias reciben insultos, agresiones y amenazas de gente que no respeta nada», manifestó. La publicación, que se ha viralizado en el ámbito provincial y regional, ha desencadenado en una oleada de mensajes de cariño y ánimo emitidos por ciudadanos y otros representantes en entes locales.