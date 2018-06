La marca de garantía Judión de La Granja suma seis productores más Expertos sujetan en sus manos unas muestras del judión de La Granja con marca de garantía. / A. Tanarro A falta de datos sobre la cosecha, la Asociación Tutor avisa de problemas en algunas tierras por el exceso de agua EL NORTE Segovia Domingo, 17 junio 2018, 21:51

La Asociación Tutor Judión de La Granja va a volver a contar con el respaldo de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para mantener la calidad de la legumbre en todas las etapas de la cadena de consumo desde la siembra, hasta la recolección y su posterior venta. Es la filosofía que persigue el convenio marco que han vuelto a renovar el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez; el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez; y el presidente de la Asociación Tutor Judión de La Granja, Jesús Gómez Grande.

En virtud del acuerdo, la Diputación aportará 15.000 euros a la Asociación Tutor y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso otros 10.300 euros. La asociación se encarga de la inspección de la marca de garantía, del mantenimiento del banco de semillas o de la mejora de las técnicas de cultivo, según informa Europa Press.

En este sentido, la asociación repartirá también este año unos 200 kilos de semilla entre sus productores, que ya extienden sus cultivos por el Real Sitio de San Ildefonso, Madrona, Fuentemilanos, Caballar, Aguilafuente, Navalmanzano, Cerezo de Abajo, Migueláñez, Hontanares, Armuña y Tizneros.

Más superficie

El convenio sigue dando sus frutos. La novedad de este año es que la asociación cuenta con seis productores más, con lo cual la superficie a cultivar se va a incrementar. El crecimiento de tierras sembradas de Judión de La Granja va aumentando de forma exponencial como demuestra la evolución de los últimos años. La primera cosecha certificada se recolectó en 2015 y ocupaba 1,5 hectáreas. Y la más reciente, la de 2017, ha surgido de 6,2 hectáreas de terreno.

Sin embargo, los expertos de la Asociación no han podido calcular aún cual será el resultado de la cosecha este año, y no lo podrán hacer hasta que pasen al menos un par de meses por el estado de las tierras. Actualmente se trabaja en roturar y abonar para proceder a la siembra, pero es previsible que haya zonas de terreno que no se puedan utilizar por haber sufrido una excesiva carga de agua durante el pasado invierno. La recolección de la campaña de 2017 llegó a los 5.300 kilos.

La Asociación Tutor cuenta en la actualidad con unos cuarenta socios: alrededor de veinte productores, dos envasadores con marca propia, cinco restaurantes y unas diez tiendas.

Ser competitivos

Desde que se creara en 2015, la asociación ha tenido un papel fundamental en la promoción y gestión de la marca de garantía Judión de La Granja. A ello han contribuido también las instituciones, como la Diputación y el Ayuntamiento del Real Sitio, que desde el principio se embarcaron en el proyecto, que tenía como finalidad principal defender la autenticidad de una legumbre señera y representativa de toda Segovia frente a la incursión de otros productos que dañaron el mercado del judión de La Granja por sus bajos precios consecuencia de una mala calidad del producto, lo que repercutió en un descenso de la superficie cultivada.

El convenio renovado persigue desarrollar acciones que permitan la implantación y gestión de este sello de calidad y el mayor aprovechamiento posible de las ventajas comparativas de dicha marca para generar riqueza y crear empleo en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso, en el ámbito geográfico definido en el reglamento de uso de la marca de garantía y, en general, en la provincia de Segovia, explican fuentes de la Diputación.