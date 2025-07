Una máquina de la limpieza choca contra el escaparate de una tienda en Segovia

Un suceso ha perturbado este miércoles la tranquilidad que normalmente caracteriza al paseo mañanero de los vecinos en la calle José Zorrilla. Una máquina de ... limpieza viaria ha colisionado contra la fachada de un local ubicado en este eje comercial de Segovia, uno de los más importantes de la ciudad. Muchos curiosos se han acercado hasta el lugar para dar cuenta del accidente, aunque fuentes del Ayuntamiento de la ciudad confirman que afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, tan solo «pequeños daños materiales».

Los hechos se han producido unos minutos antes de las 10:00 horas, cuando un vehículo del servicio municipal de limpieza urbana y recogida de residuos, cuya concesión ostenta la empresa FCC, ha colisionado contra el escaparate de un establecimiento comercial situado en el número 17 de la calle José Zorrilla, en Segovia capital. En concreto, ha golpeado la verja que protege la fachada de una tienda de fotografía.

El choque ha tenido lugar en un momento previo a la apertura y, por este motivo, no ha habido que lamentar mayores daños materiales. Si bien es cierto que se trata de un punto muy concurrido de la ciudad, sobre todo por las mañanas, no había viandantes cerca del entorno que estaba siendo sometido a una limpieza por la máquina. Por ello, el accidente no ha derivado en consecuencias de carácter personal.

Agentes de la Policía Local de Segovia se han desplazado de inmediato hasta la calle José Zorrilla para investigar lo ocurrido. Fuentes municipales indican que la causa del accidente es un fallo de origen mecánico, consistente en la rotura de un palier, que es el elemento encargado de transmitir la potencia desde el diferencial a las ruedas motrices. Esta avería ha provocado que «al salir de la acera, la máquina haya culeado y haya chocado contra el escaparate».

El vehículo iba «muy despacio», especifican las mismas fuentes, por lo que todo ha quedado en un susto con daños materiales de menor envergadura. Esto no ha impedido que multitud de vecinos que estaban por la zona en dicho momento hayan decidido acercarse a este lugar para preguntar las causas del incidente e incluso tomar fotografías.