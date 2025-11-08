Mañueco sitúa a Segovia «prácticamente en pleno empleo» y liga el impulso a suelo industrial de calidad
El presidente de la Junta celebra que la provincia registre la segunda tasa de paro más baja de España
Segovia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:02
Durante la firma del protocolo para ampliar el polígono de Los Hitales, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ... defendió que la política de suelo industrial «funciona» y que «en Segovia se puede ver». Recordó que la provincia «tiene la segunda tasa de paro más baja de España», «la cifra de afiliados a la Seguridad Social más alta de la serie histórica» y «más gente trabajando que nunca». «Podemos decir que Segovia está prácticamente en una situación de pleno empleo y queremos que siga creciendo», remarcó.
El presidente reivindicó la inversión acumulada en «suelo industrial de calidad», con polígonos «verdes, con servicios de vanguardia y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles». Precisó que se están desarrollando «catorce enclaves industriales» en Castilla y León y recordó que en la provincia de Segovia, además de Los Hitales, también están previstos el polígono de Las Mangadas, en Abades, y el de La Costanilla, en la capital segoviana.
Mañueco subrayó que en Castilla y León «se ayuda a todos los que crean riqueza y empleo», con «ayudas directas, financiación, suelo a precio competitivo y apoyo a la internacionalización y la innovación». Para reforzar el tirón de Segovia, anunció que el Plan Territorial de Fomento «está muy avanzado» y se firmará a lo largo de diciembre, con «un amplio paquete de medidas» para atraer empresas, suelo «a bajo precio» y apoyos «específicos» a la inversión y el emprendimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión