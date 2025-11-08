Mañueco sitúa a Segovia «prácticamente en pleno empleo» y liga el impulso a suelo industrial de calidad

Durante la firma del protocolo para ampliar el polígono de Los Hitales, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ... defendió que la política de suelo industrial «funciona» y que «en Segovia se puede ver». Recordó que la provincia «tiene la segunda tasa de paro más baja de España», «la cifra de afiliados a la Seguridad Social más alta de la serie histórica» y «más gente trabajando que nunca». «Podemos decir que Segovia está prácticamente en una situación de pleno empleo y queremos que siga creciendo», remarcó.

El presidente reivindicó la inversión acumulada en «suelo industrial de calidad», con polígonos «verdes, con servicios de vanguardia y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles». Precisó que se están desarrollando «catorce enclaves industriales» en Castilla y León y recordó que en la provincia de Segovia, además de Los Hitales, también están previstos el polígono de Las Mangadas, en Abades, y el de La Costanilla, en la capital segoviana.

Mañueco subrayó que en Castilla y León «se ayuda a todos los que crean riqueza y empleo», con «ayudas directas, financiación, suelo a precio competitivo y apoyo a la internacionalización y la innovación». Para reforzar el tirón de Segovia, anunció que el Plan Territorial de Fomento «está muy avanzado» y se firmará a lo largo de diciembre, con «un amplio paquete de medidas» para atraer empresas, suelo «a bajo precio» y apoyos «específicos» a la inversión y el emprendimiento.