Bernuy de Porreros ampliará un 67% más su polígono y lo extenderá hasta Valseca

El Ayuntamiento de Bernuy de Porreros y la Junta de Castilla y León han firmado el protocolo que permite acometer una nueva ampliación del polígono ... industrial de Los Hitales. El acuerdo entre ambas administraciones incorpora 67 hectáreas adicionales (675.745 metros cuadrados), que se sumarán a las ya planificadas -en plena fase de urbanización- hasta alcanzar una superficie total aproximada de 176 hectáreas. Con esa cifra, Los Hitales pasará a estar entre los polígonos más grandes de Castilla y León por extensión.

La Junta prevé una inversión de alrededor de 25 millones de euros para la urbanización y dotación de servicios de la nueva fase de un polígono que pretende ser referencia para convertir a la provincia de Segovia en la segunda corona industrial de Madrid.

La ampliación se apoya en el Plan Regional de Ámbito Territorial que afecta a Los Hitales, aprobado en 2024 y modificado en agosto de 2025 para incrementar la capacidad de acogida de empresas. Con el protocolo, Junta y Ayuntamiento coordinan la gestión del suelo, la programación de obras y la salida a mercado de las parcelas resultantes. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) asumirá la adquisición de la mayor parte de los terrenos a integrar, de predominio privado, y enlazará la urbanización con las obras ya realizadas -se ha ejecutado un 65%- en el sector existente, cuya finalización está prevista para el próximo mes de julio.

Ampliar Firma del protocolo entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Bernuy de Porreros. Antonio de Torre

La ampliación del polígono de Los Hitales se realizará dando continuidad a la calle principal del polígono, con un trazado que discurre por detrás del edificio de Drylock y busca conexión funcional hacia el término de Valseca. De esta forma, en Bernuy de Porreros apenas quedaría espacio para más expansiones. En caso de que las 176 hectáreas sean insuficientes y se necesite a largo plazo más suelo industrial, Bernuy tendría que buscar otras localizaciones en su término municipal. Otra opción sería ampliar Los Hitales, aunque ya en el vecino pueblo de Valseca.

La comercialización de parcelas de Los Hitales ha avanzado en paralelo a la planificación y desarrollo del polígono. El alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, detalló durante la firma del protocolo que, desde septiembre de 2024, el Consistorio viene atendiendo consultas y gestionando información para empresas interesadas. «La primera reunión la tuvimos con cuatro empresas y en un año han sido más de sesenta las que han pasado por el Ayuntamiento», señaló. Varias de ellas han formalizado la compra de suelo y han trasladado su intención de iniciar obras en breve, una vez que dispongan de licencias.

LAS CIFRAS 67 hectáreas es la nueva superficie que se destinará a ampliar el polígono industrial de Los Hitales. 176 hectáreas es la superficie total que tendrá el área industrial de Bernuy de Porreros. 37 empresas ya han comprometido su llegada, según dijo Alfonso Fernández Mañueco.

En términos de ocupación, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, indicó que «a día de hoy ya está comprometido en torno al 60% de la superficie» del ámbito en desarrollo -sin contar con la ampliación- y que 37 empresas han apostado por Los Hitales. El regidor puntualizó que, en su opinión, la reserva real podría ser superior, si bien evitó ofrecer una cifra alternativa.

El protocolo fija una hoja de ruta que incluye actuaciones hidráulicas y de movilidad. Mañueco anunció que a comienzos de 2026 está previsto el arranque de las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), el tanque de tormentas y los nuevos accesos vinculados a Los Hitales desde la SG-20 y la autovía A-601 (Segovia-Valladolid).

El Ayuntamiento, por su parte, remarcó que los servicios técnicos municipales trabajarán con el objetivo de agilizar licencias y evitar retrasos en los expedientes. «Los papeles no se van a quedar encima de la mesa», afirmó Santamaría, en referencia a la coordinación entre Secretaría, Arquitectura y el personal administrativo.

Hasta Valseca

El origen inmediato de esta segunda ampliación se sitúa en una reunión del gobierno municipal de Bernuy de Porreros con responsables de Somacyl el pasado 7 de julio, en la que se planteó la posibilidad de extender Los Hitales. «Cuando acabamos esa reunión, surgió la idea de la ampliación y se llevó una sorpresa: nosotros ya lo llevábamos preparado», explicó el alcalde. El Consistorio presentó entonces una propuesta de crecimiento alineada con el planeamiento regional y con la ocupación efectiva del polígono existente. Hace algo más de un mes ambas partes cerraron la ampliación de Los Hitales, aunque el protocolo no se rubricó hasta ayer.

La mayor parte de las 67 hectáreas que se añadirán a Los Hitales son de titularidad privada, con cinco propietarios concentrando aproximadamente el 75% del ámbito a integrar. Somacyl se encargará de la adquisición y gestión de esas fincas para incorporarlas al proceso de urbanización. La previsión es aprovechar las redes existentes en el sector original -que se aproxima al millón de metros cuadrados- y extender servicios y firmes de manera continua, evitando rupturas entre fases.

Entre las compañías instaladas, la Junta destacó el caso de Drylock, que continúa ampliando instalaciones y proyecta un centro logístico en el polígono. Mañueco subrayó el efecto de arrastre que esta firma estaría generando sobre otros proyectos que valoran ubicarse en el entorno. El Consistorio confirmó que hay expedientes de obra en preparación por parte de compradores recientes, sin detallar números ni cronogramas concretos.

«Hoy se da un paso firme muy importante para seguir por la senda de la creación de más actividad económica y de más empleo en la provincia de Segovia», afirmó Alfonso Fernández Mañueco durante el acto, antes de recalcar el objetivo de «más y mejor suelo para albergar más iniciativas». Por último, el presidente del Ejecutivo autonómico dijo que Los Hitales es una «muestra más de esa ambiciosa política» de polígonos industriales de Castilla y León y destacó que el de Bernuy de Porreros «será uno de los más grandes de la comunidad, con capacidad para traer nuevos proyectos empresariales modernos, punteros y que permitan crear empleo de calidad en esta tierra».