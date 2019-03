Mañueco: «Los que se fueron del PP con insultos nunca debieron estar en él» Fernández Mañueco (cuarto por la derecha), junto a otros candidatos, entre ellos Beatriz Escudero y Pablo Pérez, ayer en Segovia. / A. de Torre El candidato a la presidencia de la Junta exige «trabajo, esfuerzo y «dedicación» EL NORTE Segovia Domingo, 24 marzo 2019, 11:24

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijo ayer en Segovia, en clara referencia a Silvia Clemente, que quienes se fueron «con insultos o con menosprecios» al partido «nunca» debieron estar en el PP. «Aquí cabemos todos», recalcó, y añadió que en el PP no son «de pensamiento único», porque nadie les dice cómo deben vivir o pensar.

Fernández Mañueco que clausuró con el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, un consejo de alcaldes jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG), advirtió de que solo con la «suerte» no se ganan las elecciones, por lo que reclamó «trabajo, esfuerzo y dedicación».

En ese sentido, Fernández Mañueco recordó que las elecciones se ganan en la calle, hablando con la gente, pisando el terreno y proponiendo ideas desde el conocimiento de la realidad. Además, pdió que se respondan a las críticas con propuestas y a los insultos con soluciones, no con lo primero que se les pase por la cabeza, para que ningún mensaje se quede sin respuesta y para que ningún vecino se quede sin conocerlos.

«Que tengáis claro que los que ganan son los que nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan; que el éxito es conseguir lo que quieres y siempre se logra con trabajo y con sacrificio. Yo os pido que me ayudéis en esta campaña electoral», dijo Alfonso Fernández Mañueco. «En las próximas semanas todos tenemos que estar al cien por cien para conseguir convencer de que nosotros somos la única alternativa con garantía y con solvencia. Necesitamos, necesito de vuestro apoyo, de vuestra labor, de vuestro trabajo, para llevar a Pablo Casado a la Moncloa», añadió. Fernández Mañueco aseveró que solo puede prometer «trabajo, dedicación y sensatez» si recibe la confianza de los ciudadanos de la Comunidad y se convierte en presidente de la Junta. «Seremos un gobierno sensato, moderado e innovador y que quiere hacer bien las cosas».

«Orgullo»

«Hoy no hace tantos años, sentado donde estáis vosotros, y siempre me he sentido muy orgullo de ser y pertenecer a NNGG, la fábrica de talento político más grande de España», dijo en el acto con jóvenes, al que asistieron el presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago, y el presidente de Nuevas Generaciones en Castilla y León, Eduardo Carazo. El candidato a la Junta recordó las campañas, las pegadas de carteles, los mítines, las visitas y las horas de trabajo en las que estaban dando el «callo» con ese esfuerzo e ímpetu para cambiar las cosas y servir a las personas, informa Ical.

«Cuando yo estaba donde estáis hoy vosotros, los jóvenes eramos una simple cuota. Hoy sois una realidad y vemos como nuestro presidente, Pablo Casado, con 38 años, va a ser el próximo presidente del Gobierno de España», añadió. Además, auguró que los candidatos de NNGG que van en las listas serán elegidos concejales, alcaldes, diputados y senadores. «Estamos ante una generación de políticos jóvenes, la más prometedora de la historia de nuestro país y eso es síntoma de orgullo, pero también de mucha responsabilidad, de una enorme responsabilidad. El PP ha sido siempre el partido de la coherencia y de la moderación, hemos sabido siempre equilibrar veteranía con juventud, hemos sabido equilibrar experiencia con fuerza y también análisis con creatividad», dijo y destacó la capacidad de su formación para configurar equipos que sepan competir y que a su juicio marcan la diferencia ante la gente.