Mañueco anuncia en Segovia la creación del Comité Técnico de Expertos contra la peste porcina africana El presidente de la Junta avanza que la primera reunión de trabajo con los profesionales del sector se celebrará el martes

El Norte Segovia Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:37

La Junta de Castilla y León ha constituido un Comité Técnico de Expertos para prevenir, vigilar y controlar la peste porcina africana en la Comunidad, que estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó lo anunció en Segovia tras la reunión del Consejo Agrario de la Comunidad para señalar que la primera reunión de trabajo con los profesionales del sector tendrá lugar el próximo martes.

Mañueco subrayó en declaraciones recogidas por Ical que la peste porcina africana no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales pero advirtió que el foco declarado en Cataluña es un aviso «muy serio» para España después de 30 años sin la enfermedad. Por eso, el presidente del Ejecutivo autonómico resaltó que las medidas adoptadas por la Junta, desde el primer día y basadas en la rigurosidad, buscan «proteger» a la cabaña ganadera y la economía con una apuesta por la bioseguridad estricta y la detección precoz.

Entre otras cuestiones, la Junta ha participado en las reuniones de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), ha celebrado encuentros de trabajo interconsejerías, ha habilitado un espacio informativo en la web institucional, ha remitido SMS y correos electrónicos a ganaderos de porcino con información sobre la enfermedad y ha reforzado el plan de vigilancia de la fauna salvaje para intensificar la caza del jabalí. También se ha mantenido un diálogo «permanente» con las OPAs y organizaciones sectoriales como Interporc, Feaspor, Anprogapor o Feporcyl y, a nivel institucional, se solicitó la convocatoria «urgente y coordinada» de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural para abordar conjuntamente la PPA y la gestión de la fauna silvestre.

Sector ganadero

Castilla y León cuenta con un censo de 4,7 millones de cabezas de porcino, situándose como la tercera comunidad autónoma en producción porcina, tras Aragón y Cataluña. El porcino constituye aproximadamente el 13 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un valor cercano a los 450 millones. Portugal, Francia y China son los principales destinos.

Durante la reunión, también se analizaron otras cuestiones de interés para el sector agrario como la situación de otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, en especial, la Dermatosis Nodular Contagiosa o la Influenza Aviar. Asimismo, se informó del anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya vigencia finaliza este año, con una ejecución de 2.067 millones, el 98,4 por ciento de todo el gasto público previsto en la programación, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de fondos europeos.

También se comunicó el pago de 587 millones desde el 16 de octubre de la declaración de la PAC y se dio cuenta de que una docena de organizaciones, así como ocho de las nueve diputaciones provinciales, se han adherido a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs en defensa del modelo agrario de la Comunidad ante la negociación de la futura PAC.