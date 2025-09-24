El 16% de las llamadas al 016 en Segovia las realizan familiares o a allegados de la víctima

La provincia de Segovia mantiene en 2025 un uso alto y sostenido del 016, el servicio público que ofrece información, asesoramiento jurídico y apoyo ... psicosocial inmediato ante la violencia contra las mujeres. Entre enero y julio se han contabilizado 156 consultas pertinentes en la provincia, por encima de las 143 del mismo periodo de 2024 (un 9,1% más) y lejos del suelo que marcaron 2021 (128) y 2022 (129). Solo 2023 sobresale en la serie reciente con 182 consultas entre enero y julio. Respecto a ese pico, 2025 se sitúa un 14,3% por debajo.

El detalle mes por mes de este año refuerza el patrón estacional. Tras un arranque contenido (enero 15, febrero 12 y marzo 15 consultas), la demanda se concentra en primavera con abril (35) y mayo (33) como picos, seguido de junio (28). En julio se registraron 18 consultas, un respiro estival dentro de una tendencia de fondo todavía intensa. La experiencia del propio servicio -que difunde mensualmente sus boletines estadísticos- apunta a ese comportamiento, con repuntes en meses de mayor actividad social y en periodos de campañas institucionales, con descensos en vacaciones.

Por canales, la llamada telefónica sigue siendo mayoritaria en la provincia de Segovia. De las 156 consultas pertinentes acumuladas entre enero y julio, 137 llegaron por teléfono 016. Pero poco a poco gana peso la vía digital: 14 atenciones se cursaron vía WhatsApp, un canal que el Ministerio de Igualdad habilitó para facilitar el primer contacto y que solo admite mensajería -no llamadas- en el número 600 000 016. El resto se canaliza a través del 016 'on-line¡ (chat y correo), que completa un ecosistema de acceso pensado para atender de forma gratuita, confidencial y durante todos los días del año, también con recursos de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o del habla.

¿Quién consulta? En 2025, las propias usuarias y posibles víctimas de violencia contra la mujer concentran 124 de las comunicaciones (un 79,5%), mientras que familiares o personas allegadas suman 26 (16,7%). También figuran 5 avisos de otras personas (3,2%) y en un caso no consta (0,6%). El dato confirma la importancia del entorno como puerta de entrada al sistema de apoyos: casi dos de cada diez consultas no las inicia la víctima, sino su red cercana, una línea que el Gobierno impulsa con campañas como el 'Punto Violeta'.

Por tipología, predomina la violencia de pareja o expareja, con 139 consultas pertinentes (el 89,1% del total provincial en 2025). La violencia familiar concentra ocho, la violencia sexual tipificada en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual cinco, y otras violencias cuatro. Este sesgo es coherente con la historia del 016, concebido originalmente como puerta de entrada para casos de violencia de género en la pareja y ampliado hoy a «todas las formas de violencia contra las mujeres», incluidas las sexuales, con equipos especializados y derivaciones a recursos sanitarios, policiales y judiciales cuando procede.

En el mapa de Castilla y León, Segovia ocupa posiciones bajas en volumen -156 consultas-, solo por delante de Zamora (113) y Soria (70) en el acumulado de enero a julio. La provincia más poblada, Valladolid, lidera con 662, seguida de León (466) y Burgos (308). Salamanca registra 276, Ávila 221 y Palencia 178. Las diferencias responden, sobre todo, al tamaño demográfico y a la estructura urbana.

Si se mira la serie histórica anual de Segovia, el servicio ha consolidado un uso estable con picos recientes. Se han pasado de las 49 consultas pertinentes en 2007 (año de arranque), al entorno de las 200 durante la década de 2010, con un repunte tras la pandemia: 230 (2021), 247 (2022), 303 (2023, máximo) y 269 (2024). En los siete primeros meses de 2025, el contador va por 156. Aunque la comparación anual completa habrá que hacerla a cierre de ejercicio, el comportamiento del primer semestre y el patrón estacional apuntan a un año intermedio entre el máximo de 2023 y el retroceso de 2024, con la particularidad de un uso creciente de canales digitales.