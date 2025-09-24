El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una llamada al 016. Antonio de Torre

El 16% de las llamadas al 016 en Segovia las realizan familiares o a allegados de la víctima

En los siete primeros meses del año se han realizado 156 consultas al servicio de atención telefónica ante la violencia contra las mujeres

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:06

La provincia de Segovia mantiene en 2025 un uso alto y sostenido del 016, el servicio público que ofrece información, asesoramiento jurídico y apoyo ... psicosocial inmediato ante la violencia contra las mujeres. Entre enero y julio se han contabilizado 156 consultas pertinentes en la provincia, por encima de las 143 del mismo periodo de 2024 (un 9,1% más) y lejos del suelo que marcaron 2021 (128) y 2022 (129). Solo 2023 sobresale en la serie reciente con 182 consultas entre enero y julio. Respecto a ese pico, 2025 se sitúa un 14,3% por debajo.

