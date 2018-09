«Lees a Virginia Woolf y algunas cosas no han cambiado nada» La escritora Gabriela Guerra, ayer en Espacio Extra / Antonio De Torre Presenta en Segovia 'Luz en la piel', una emotiva novela que explora el salto a la madurez de cinco amigas de su generación LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:13

Gabriela Guerra Rey (36 años) regresó ayer a Segovia después de presentar el año pasado 'Bahía de Sal', una novela que le valió el premio Juan Ruflo en 2016. La escritora cubana-mexicana detalló su último trabajo, 'Luz en la piel', una novela dramática que explora el salto a la madurez en la bisagra entre los siglos XX y XXI de cinco mujeres de su generación, en un acto en Espacio Extra. Segovia no le es ajena, pues la portada del libro es obra del pintor Amadeo Olmos. «Es una ciudad donde nace la belleza, arquitectónica y de las personas que la habitan. Sin duda es una inspiración y me gustaría conocerla más».

¿Qué quiere transmitir con 'Luz en la piel'?

Pasaron muchas cosas diferentes desde el momento que yo pensé esta novela hasta que se acabó. Yo no quería contar historias de mujeres, sino aquello que hemos vivido las mujeres que llegamos a la mayoría de edad en el momento que comienza el nuevo milenio, que es mi generación. Desde la niñez, lo veíamos como un sueño. Quería abordar todos los temas que me parecían fundamentales para la vida de la mujer en esta época y, al mismo tiempo, que no se convirtiera en ningún ensayo o manual. En el camino se fue convirtiendo en la historia de cinco mujeres y los hechos que les acontecieron.

¿Cuáles son esos temas clave?

El rol que la sociedad le ha impuesto a la mujer, cumplir como esposa, madre de familia, como objeto para el hombre, como objeto sexual en todas las vertientes. Cuán diferentes son las revoluciones femeninas de hoy a las de hace un siglo y, al mismo tiempo, cuánto se parecen. Te lees a Virgina Woolf y algunas cosas no han cambiado nada. El tema del tráfico de mujeres y la violencia sexual, o todos aquellos que son de corte existencial que empiezan a funcionar en una mujer cuando pasa de la niñez a la madurez. El despertar amoroso y sexual es el descubrimiento de un mundo que en la mujer sin duda es una revolución. Ves el mundo con otra mirada y el mundo te ve de otra manera. También el tema de la inmigración o desarraigo.

¿Qué papel juega el erotismo?

Yo me considero una mujer con una sensualidad a flor de piel y quería usarlo. Después se trató el tema sexual y erótico desde el punto de vista revolucionario, romper con los prejuicios de que el hombre sí pueda expresarlo y la mujer no. Estas mujeres querían ser revolucionarias en eso y ahí nace el vínculo entre esas amigas para desentrañar qué diablos es vivir.

Habla de mujeres revolucionarias. ¿En quién se ha inspirado?

En las mujeres históricamente revolucionarias como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir o el propio personaje de Madame Bovary. Me he inspirado mucho en las mujeres que rodearon mi vida, en un sentido o en otro, desde mi madre, mi abuela o mi bisabuela hasta mis propias amigas a las que vi atravesar todo esto.

¿Hasta qué punto es personal la metáfora de la isla como punto de origen de la novela?

Es personal porque hay una perspectiva muy diferente de la vida si naciste en una isla o en una masa continental. En mi caso, nací en Cuba y las condiciones políticas en las que me tocó vivir puede que lo agudicen. Es muy lindo, porque te rodea el mar y te sientas muy vinculado a esa naturaleza, a todos sus misterios, al infinito, al horizonte… Pero al mismo tiempo es una especie de cárcel, no puedes agarrar al coche y salir. Virgilio Piñera, uno de los grandes dramaturgos cubanos, habla en 'La isla en peso' de la «maldita circunstancia del agua por todas partes». Eso define a los isleños. La novela solo está ubicada geográficamente en una isla, pero me gusta poder lograr esa intimidad con el personaje.

¿Es una novela pesimista?

Creo que soy yo más pesimista que la novela. ¿Es una novela dramática con situaciones que rayan lo catastrófico? Sí. Pero es una novela que le canta al amor y que premia los sueños. No la definiría como pesimista.

Tras 'Bahía de sal' presumía de ser ladrona de historias.

Lo sigo siendo con 'Luz en la piel'. La mayoría de los escritores se apropian de la realidad para escribir, es mucho más rica que cualquier ficción. Lo más benéfico que tengo como escritora es esa capacidad de apropiación del mundo que me circunda. Jamás he tenido problema para escribir. Al contrario, tengo tanto que no me alcanzaría esta vida. Necesitaría tres o cuatro.