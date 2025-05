La Junta dice que toda la línea de Avanza entre Madrid y Segovia será de pago

La Junta de Castilla y León aclara que la línea de autobús que conecta Segovia y Madrid, que está gestionada por la empresa Avanza, no ... será gratuita en ninguno de los casos. Los viajeros que hacen uso de esta ruta para viajar entre pueblos de la provincia no se verán beneficiados por las condiciones de la tarjeta BUSCyL y tendrán que seguir pagando el desplazamiento, incluidos los vecinos espinariegos que se trasladan cada día a Segovia en los autobuses de la citada concesión.

La Administración autonómica explica que al tratarse de un servicio compartido con otra comunidad autónoma, como es Madrid, no es posible implementar la gratuidad que sí beneficiará al resto de trayectos que conectan entre sí los pueblos de la provincia o las capitales de Castilla y León. Todo ello a pesar de que la Junta remitió el pasado lunes un listado de las concesiones que se iban a ver beneficiadas de la propuesta de gratuidad. Entre todas ellas figuraba la concesión VAC-246, que se encarga de unir el intercambiador de Moncloa en Madrid con la estación de autobuses de Segovia.

La línea VAC-246 consta de diferentes rutas y, algunas de ellas, hacen paradas intermedias en el trayecto entre Segovia y Madrid. Son los llamados autobuses semidirectos, que permiten a muchos usuarios desplazarse cada día entre el núcleo espinariego de San Rafael y la capital de provincia, entre otros ejemplos. Sin embargo, los vecinos con origen y destino en San Rafael o Segovia finalmente no podrán hacer uso de estos vehículos de forma gratuita al tratarse de una concesión estatal.

Según el documento enviado por la Junta, el abono gratuito tan solo incluye los autobuses que tengan conexión directa entre El Espinar y Segovia; y los de la ruta que se inicia en el mismo municipio espinariego y llegan a la ciudad por Ortigosa del Monte y La Losa. Actualmente no está habilitada la venta para la adquisición de billetes de estos servicios en la página web de Avanza. Quienes requieren transporte diario entre estas localizaciones hacen uso a día de hoy de los enlaces existentes en el trayecto Madrid-Segovia, además de otras alternativas. En caso de que continúe esta situación y no se actualicen los horarios o frecuencias, El Espinar será uno de los pocos pueblos de toda la provincia cuyos vecinos no podrán viajar a Segovia de forma gratuita, aunque sí podrán hacerlo hacia Ávila.

En este sentido, la Administración regional insiste en que el único servicio asumido por Avanza que no conllevará coste para algunos de estos municipios es el metropolitano, es decir, aquel que une Otero de Herreros con Segovia. Esta ruta incluye parada en Ortigosa del Monte, La Losa, Navas de Riofrío, Revenga, Quitapesares y la estación Segovia-Guiomar.