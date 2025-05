Los viajes entre pueblos en la línea de Segovia a Madrid también serán gratuitos

Ana María Criado Segovia Viernes, 30 de mayo 2025, 07:35 Comenta Compartir

Los bolsillos de multitud de segovianos notarán un alivio a partir de octubre, cuando está prevista la puesta en marcha de la tarjeta BUSCyL, que ... permitirá viajar en autobús sin coste alguno a los empadronados. Un total de 174 trayectos que discurren por la provincia se beneficiarán de estas bonificaciones, que en su mayoría se corresponden con los servicios de prestación conjunta y el transporte a la demanda. No obstante, cabe destacar algunas rutas de alto flujo de pasajeros, como es la que conecta Segovia y Madrid. Los usuarios de esta línea no tendrán que abonar un solo euro siempre que se desplacen entre pueblos y no traspasen la frontera regional.

La gratuidad se aplicará de forma escalonada, tal y como ha anunciado la Junta de Castilla y León. Los primeros que podrán hacer uso de estos abonos -a partir del 1 de julio- son los menores de 15 años, mientras que la población general deberá esperar un tiempo después. Por ejemplo, el transporte metropolitano que recorre el alfoz de Segovia, que contempla nueve trayectos, no tendrá ningún coste para los empadronados desde el 1 de septiembre. El ahorro económico será importante para los que se desplazan diariamente hacia la ciudad de Segovia desde Garcillán, Bernuy de Porreros, La Lastrilla, Santo Domingo de Pirón, Torrecaballeros, Palazuelos de Eresma, Real Sitio de San Ildefonso, Otero de Herreros, Hontanares de Eresma o Los Huertos, municipios que forman parte del transporte metropolitano. Noticia relacionada Segovia bate su récord de usuarios del autobús urbano en un día En paralelo, esta medida se extenderá a las líneas interurbanas, que unen las diferentes capitales de provincia, cuya implantación está prevista entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. También se incluyen 62 rutas de transporte a la demanda, 60 de prestación conjunta -muchas de ellas tienen centros escolares como destino- y hasta 43 de servicios regulares. Entre ellas, están incluidas las concesiones de las que dispone Avanza en la provincia, las cuales conectan Revenga, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros y los diferentes núcleos espinariegos con Segovia capital. Los operadores principales de las líneas bonificadas, que el año pasado sumaron más de 1,1 millones de viajes, son las empresas Linecar, Autocares Víctor Bayo, Autocares Garrido, Cabrero y José Mario Nieto López. La tarjeta BUSCyL, que dará acceso a este servicio, tendrá formato físico o digital y en todo caso será personal y nominativa. Además de servir como título gratuito para empadronados, funcionará como monedero recargable para no empadronados o para pagar la tarifa de acompañantes.

