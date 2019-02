«Los jóvenes empiezan a votar hacia los 30 años, cuando se independizan» Carlota Núñez Strutt, Eugenio Díaz y Karim Hallal, ayer en el campus María Zambrano. / Antonio de Torre Más de 2.000 voluntarios participan en la campaña para animar a votar en las elecciones europeas, que ayer llegó al campus de la UVA LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 19 febrero 2019, 11:53

El objetivo del proyecto estavezvoto.eu es implicar en la política a los votantes más jóvenes –en el tramo de edad entre 18 y 24 años, apenas votó un 27% en unas elecciones europeas de 2014– porque se considera que los datos no son un reflejo de escepticismo sino de desinformación. «El objetivo es convencer a ese abstencionista proeuropeo de ir a votar», resumió ayer Eugenio Díaz, asistente de prensa de la oficina del Parlamento Europeo en España, en un acto celebrado en el ágora del campus María Zambrano con varias decenas de estudiantes. Hay varios niveles de compromiso con la campaña, desde el mero registro en la web a una participación más activa.

Las europeas son las elecciones con menos participación en España, en torno a 46%-, y solo el 26% de los ciudadanos saben en qué fecha se celebran. Prueba de ello es que uno de los asistentes al acto señaló: «Entonces, para votar en las europeas tenemos que ir a Madrid o Barcelona, ¿verdad?». La plataforma, impulsada por el propio Parlamento Europeo, cuenta con un ejército de más de más de 2.000 voluntarios en España que incentiva a sus compañeros de generación y al resto de la población. En el auditorio había estudiantes de Publicidad que cuestionaron la eficacia del formato, a su juicio convencional, y sugirieron que la institución cuente con su opinión en el futuro.

Karim Hallal Peche y Carlota Núñez Strutt son un paradigma multicultural. El primero, murciano de origen libanés, tiene 23 años y trabaja en un centro de investigación sobre inmigración en Bruselas. Ella, madrileña de ascendencia británica, tiene 24 años, estudió Periodismo y Relaciones Internacionales y ha conocido desde dentro la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Europa. Su misión: que los jóvenes voten el 26 de mayo.

–¿Por qué los jóvenes son un sector tan importante?

–Carlota Núñez Strutt: Estas elecciones probablemente sean las más importantes desde que se fundó el proyecto europeo porque tenemos todos los retos de la sociedad globalizada. Afrontar juntos el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, educación o el lastre del Brexit.

–¿Es un periodo excepcional a nivel democrático?

–C. N. S.: Muchos analistas e investigadores comparan la actualidad con el auge del fascismo en los años 20. Y no es una exageración, con gobiernos como Polonia o Hungría, que están realizando reformas contrarias a los valores fundamentales y a los derechos humanos. No somos conscientes de la magnitud que supone esto, que se pueda ir a la cárcel por prestar asistencia a un refugiado.

–¿Qué tipo de acciones lleva a cabo el proyecto?

–Karim Hallal: Lo bonito de la campaña es que ha permitido que seamos nosotros los que podamos hacer eventos, difundirlo por redes sociales o cara a cara para que realmente se vea que no es tanto la institución, sino gente normal. No marcamos ninguna tendencia, queremos que la gente vote, entienda lo que es la Unión Europea y cómo le afecta.

–¿Qué particularidad tiene el votante español?

–K. H. P.: Es una tendencia internacional, los jóvenes somos el sector que menos vota en todo tipo de elecciones. Se ha visto en muchos estudios. Hasta que la política no nos afecta, hasta los 30 ó 31 años que, según la estadística, empiezas a tener una casa, te independizas o tienes tu primer hijo… A partir de ahí dices: '¡Ostras! Ya hay muchas políticas que me afectan'. La franja entre 18 y 24 años es la que menos vota porque no vemos ese impacto directo.

–¿Por qué no van a votar sus amigos?

–K. H. P.: Especialmente porque no les llega una vía segura de información, suele llegar por vías políticas o institucionales. Por eso dar voz a los jóvenes es importante. Me está hablando una persona con nombre y apellidos y no una institución de la que no tenemos una buena imagen.

–¿Ha hecho Europa lo suficiente para ganarse el interés de los ciudadanos?

–C. N. S.: Esta es una campaña muy importante porque se construye desde abajo con personas como Karim, yo o las que están aquí. Es la gente joven la que habla en ruedas de prensa y contribuye. La Unión Europea está haciendo mucho por involucrarnos y que seamos nosotros los que decidamos el destino de Europa.

–¿Cómo puede esta cita con las urnas encontrar su espacio en medio de está sensación de que estamos en una continua campaña electoral?

–K. H. P.: Esto tiene sus pros y sus contras. Podemos estimar que la participación va a aumentar sí o sí, porque la gente se va a encontrar con tres urnas. El problema es que no solo en España, sino en el resto de países, cuando votamos lo hacemos pensando en los temas nacionales y no a Europa, por eso el debate va a estar diluido. También va a ser muy interesante ver si la gente decide votar a las autonómicas y municipales y dejar a un lado la otra urna en la misma mesa. Eso va a ser lo interesante, ver si la participación es muy diferente a la de las autonómicas y municipales.

–C. N. S.: Creo que tenemos una responsabilidad política y mediática. Los partidos dejan sus medidas sobre la UE hasta la página 100 ó 200 del programa. Siempre están hablando de todo en clave nacional. Y la prensa tiene una responsabilidad de informar porque el periodismo es el garante de la democracia.