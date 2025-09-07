El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El joven herido intenta escapar del novillo en el encierro de Turégano. El Norte

Un joven resulta herido tras sufrir una cogida en el encierro de Turégano

El varón, de 20 años, fue atendido de forma inmediata por el dispositivo sanitario preventivo del festejo

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:59

Un joven resultó herido este sábado por la tarde tras sufrir una cogida en el encierro campestre de Turégano. El suceso tuvo lugar apenas veinte ... minutos después del comienzo del evento taurino, que se desarrolló en las afueras del municipio, y el varón tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios sanitarios. Por el momento, se desconoce su pronóstico.

