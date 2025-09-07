Un joven resulta herido tras sufrir una cogida en el encierro de Turégano

Un joven resultó herido este sábado por la tarde tras sufrir una cogida en el encierro campestre de Turégano. El suceso tuvo lugar apenas veinte ... minutos después del comienzo del evento taurino, que se desarrolló en las afueras del municipio, y el varón tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios sanitarios. Por el momento, se desconoce su pronóstico.

Los hechos sucedieron pasadas las 19:15 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que avisaban de que un hombre, de 20 años de edad, había sufrido una cogida en un encierro y precisaba asistencia sanitaria urgente. El accidente se enmarca en el primer encierro campestre con suelta de vaquillas que organiza Turégano con motivo de sus fiestas en honor al Dulce Nombre de María.

La cogida fue grabada en vídeo por uno de los asistentes al evento taurino en la provincia de Segovia. Por ello, es posible observar cómo una res, después de ser desviada por algunos jinetes, se dirigió a la zona del embudo de acceso, en la SG-P222 -carretera en dirección a Torreiglesias-, siguiendo a un grupo de corredores. El joven, del que no han trascendido más detalles de filiación, estaba detrás de una valla, sujetando un vaso con bebida. Cuando decidió moverse a otro lugar, fue sorprendido por la espalda por el novillo, que le tiró al suelo. El veinteañero se levantó rápidamente e intentó huir pero sufrió una nueva cogida y fue acorralado por el animal contra una pared, siendo nuevamente golpeado.

Fueron instantes en los que se vivió una gran tensión. El público comenzó a gritar y a pedir ayuda. Multitud de personas acudieron a socorrer al varón de 20 años, que pudo escapar finalmente y resguardarse de nuevo tras la valla, desde donde fue trasladado a un lugar seguro para recibir de manera inmediata atención médica por parte del dispositivo sanitario del festejo. Por el momento, se desconocen más datos sobre el pronóstico del joven, según indican fuentes del servicio de emergencias. Algunos testimonios de asistentes al festejo coinciden en que sufrió varios golpes y en el momento en que fue auxiliado presentaba al menos una herida sangrante en el costado.

Turégano celebrará otro encierro campestre este domingo por la tarde. Previamente, sobre las 13:00 horas, está previsto un encierro urbano y suelta de vaquillas, un evento que también se llevará a cabo el lunes y martes. El cartel de festejos taurinos se cierra con una novillada sin picadores, donde serán lidiados tres reses de la ganadería El Retamar, de Becerril de la Sierra, por Jorge Oliva Delgado y Emilio García-Torres, que tendrá lugar el lunes; así como una capea de peñas el próximo martes por la tarde.