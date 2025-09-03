Quintos y peñas dan colorido a las fiestas de Turégano

Mónica Rico Turégano Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:58 Compartir

Con el verano dando sus últimos coletazos, la localidad segoviana de Turégano se dispone a la celebración de sus fiestas, unos días «ansiados y queridos», según el alcalde del municipio, Juan Montes Sacristán, que se desarrollan en honor al Dulce Nombre de María. Y todo ello después de «un año difícil», en el que «con mucho cambio y esfuerzo hemos elaborado un programa cultural de verano que espero que haya gustado» y que ha servido de prólogo para los días más especiales de la villa.

En lo que respecta al verano cultural, Montes agradece a las distintas asociaciones que han colaborado en las actividades culturales su implicación, «porque sin ellas sería imposible llegar a todo», mencionando de forma especial a la Asociación Cultural Castillo de Turégano, como a la Asociación Madre del Caño «que están trabajando duro para que estemos orgullosos de nuestra villa».

Así lo señala en el saluda del programa de fiestas, que es similar al del año pasado, según afirma, manteniendo la becerrada de las peñas en lugar de la novillada que se celebraba anteriormente. «Creo que el año pasado la mayoría de los vecinos disfrutamos mucho, y por eso lo hemos dado continuidad», asegura. Cabe destacar la tradición y afición taurina en el municipio, y, de la mano de esta actividad, los vecinos pueden disfrutar en primera persona delante de los becerros.

Las peñas y quintos tienen un lugar destacado también en estos festejos. El alcalde les agradece el esfuerzo que realizan para dar colorido a la fiesta, «con la aportación de la camiseta hacéis que no podamos parar de disfrutar de la fiesta», así como el hacer «que todos podamos disfrutar y sobre todo que todos los que nos visitan se lleven el mejor recuerdo de Turégano»

Un agradecimiento que se extiende a todos aquellos que durante estos días colaboran para que todo salga bien, destacando cómo la organización de las fiestas requiere de mucho personal, sobre todo los encierros, por lo que hace hincapié a que sin esos colaboradores «sería imposible hacer nada».

Regresando a los quintos, entre ellos se encuentran la reina y las damas de estas fiestas en honor al Dulce Nombre de María. Los cargos los ocupan este año Carmen Galbán Espinar, Carla Pascual Izquierdo y Elena Álvarez Carrascosa. Para todos ellos serán unas fiestas muy especiales, aunque un poco más, si cabe, para las tres jóvenes que representarán de forma oficial a la juventud en algunos de los actos principales de estas fiestas.

Como reina, Carmen Galbán es consciente de que tiene ese «privilegio», representar a los quintos y a la juventud de Turégano, por lo que invita, en nombre de todos ellos, a disfrutar intensamente «de estos días que hemos preparado con cariño e ilusión, junto a las peñas y los vecinos de nuestra villa». Como deseo, «de todo corazón, unas fiestas inolvidables, llenas de alegría, convivencia y buenos momentos en la mejor compañía», para unos días que a buen seguro quedarán marcados en sus recuerdos.

Fiestas

Los tureganenses se encuentran ya preparados para disfrutar de sus fiestas, tras una intensa semana cultural, que se ha extendido desde el pasado sábado, y donde no han faltado conciertos, juegos desenchufados para toda la familia, exposiciones y entregas de premios, charlas, marchas en bicicleta, hinchables acuáticos, teatro, campeonatos, presentaciones de libros, taller de astronomía, parque infantil, fiesta de la espuma o iniciativas tan curiosas como una cata de guisos tradicionales.

Aunque de forma oficial las fiestas no dan comienzo hasta el viernes, también hoy habrá actividades, y mañana, en la víspera, los vecinos comenzarán a reunirse, confraternizar y disfrutar. Lo podrán hacer los más pequeños con una tarde de diversión con castillos hinchables y juegos infantiles, y, ya entrada la noche, todos con una cena popular, a la que seguirá la tradicional verbena.

El pistoletazo de salida se dará el viernes con el repique de campanas y disparo de cohetes, a los que seguirán la proclamación de la reina de las fiestas y sus damas de honor, y el pregón, que este año correrá a cargo de una de las peñas del municipio, 'Los Venerables'. La salida de gigantes y cabezudos en pasacalles por la villa hará las delicias de los más pequeños, en una jornada en la que los actos litúrgicos también estarán presentes, con el canto de la Salve y la ofrenda de flores a la Virgen.

Por delante aún quedan unas jornadas festivas que estarán llenas de música con verbenas, DJ´s, conciertos de grupos con distintos ritmos musicales o charangas, pero también de actos litúrgicos como la misa y la procesión con la imagen de la Virgen, además de encierros, concursos, actividades infantiles, vermús o citas gastronómicas, como una pizzada popular o la gran caldereta popular que se desarrolla el martes y con la que se pondrá el punto y final.

Programa oficial de actos y festejos

Viernes 5 de septiembre

19:00 h. Inauguración oficial de fiestas, repique de campanas y disparo de cohetes. Proclamación de la reina de las fiestas y sus damas de honor. Pregón de las fiestas a cargo de la peña Los Venerables. Salida de gigantes y cabezudos y pasacalles por la villa.

20:00 h. Solmene Salve a la Santísima Virgen de la Salud y ofrenda de flores con asistencia de autoridades.

21:00 h. Visita a las peñas

00:15 h. Verbena popular en la plaza de España amenizada por la orquesta La Reina del show.

Sábado 6 de agosto

12:30 h. Primer encierro infantil con toros de pega.

13:00 h. Encierro urbano y a continuación suelta de vaquillas

14:15 h. Andamio de DJ por los bares. Música en directo con DJ Jaco y Jaime Huerta.

19:00 h. Encierro campestre y a continuación suelta de vaquillas. Después del encierro, actuación de DJ Yorchs y grupo flamenco A Contratiempo.

00:15 h. Verbena popular en la plaza de España amenizada por la orquesta The 8 y ½ band.

Domingo 7 de septiembre

11:15 Procesión con la imagen de la Santísima Virgen y misa solemne con sermón a cargo de Santos Monjas Aguado, párroco de Turégano.

12:30 h. Segundo encierro infantil con toros de pega.

13:00 h. Tradicional encierro por las calles del pueblo. A continuación, suelta de vaquillas.

14:15 h. Vermú amenizado por la charanga Los Renacidos.

19:00 h. Encierro campestre. A continuación suelta de vaquillas.

20:30 h. Andamio DJ con Moreno DJ´s

22:00 h. Pizzada popular en la plaza.

23:30 h. En la plaza de España, actuación del grupo Dinamita y Cía.

Lunes 8 de septiembre

10:00 h. Misa por los difuntos de la parroquia.

12:30 h. Tercer encierro por las calles del pueblo. A continuación, suelta de vaquillas.

14:00h. Vermú amenizado por la charanga El Boquerón

16:00 h. Fiesta de la espuma

18:00 h. Desfile concurso de disfraces en la plaza de toros.

18:30 h. Novillada sin picadores. Serán lidiados tres erales de la ganadería El Retamar, por Emilio García-Torres y Jorge Oliva Delgado. A continuación, suelta de vaquillas.

23:30 h. Actuación del grupo Esparadrapo, en la plaza de España.

00:30 h. Charanga Jarra y Pedal.

Martes 9 de septiembre

12:30 h. Cuarto encierro infantil con toros de pega.

13:00 h. Tradicional encierro por las calles del pueblo. A continuación, suelta de vaquillas.

14:00 h. Vermú amenizado por la charanga Jarra y Pedal.

17:45 h. Reparto de chuches para los más jóvenes

18:00 h. Capea de peñas. Serán lidiados tres becerros sin muerte de la ganadería de Carlos Serrano. A continuación, suelta de vaquillas.

22:00 h. Gran caldereta popular.