IU urge al Gobierno a atajar el problema de los africanos que piden asilo en Segovia Los extranjeros llevan varias semanas durmiendo al raso en los Jardinillos de San Roque, frente a la Comisaría de Policía

Algunos de los africanos que duermen al raso frente a la Comisaría de Policía de Segovia.

El Norte Segovia Martes, 7 de octubre 2025, 14:57

La organización provincial de Izquierda Unida (IU) ha mantenido este martes una reunión con la subdelegada de Gobierno en Segovia, Marian Rueda, para tratar la situación de los alrededor de doce solicitantes de asilo que desde hace más de dos meses duermen en la calle a la espera de que se resuelvan los trámites administrativos necesarios.

La diputada y concejala Ana Peñalosa, y el miembro de la colegiada provincial de la coalición, Juan Miguel Romo, ha pedido explicaciones a la representante del Gobierno de España por la demora en la atención a estos ciudadanos de origen africano, los cuales llevan semanas durmiendo a la intemperie. La formación política reclama soluciones «urgentes» para atajar el problema, tal y como informa en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que Izquierda Unida criticó hace unos días las declaraciones que realizó la propia subdelegada cuando indicó que los solicitantes de asilo que se reúnen y duermen en el parque de los Jardinillos de San Roque, en la acera de enfrente a la Comisaría de la Policía Nacional en Segovia, lo hacen para ejercer presión, «cuando la cuestión principal es que no tienen a dónde ir».

Alojarlos en el albergue de Zamarramala

Asimismo, IU insiste en pedir al Ayuntamiento de la capital que ponga a disposición el albergue de Zamarramala para acoger a estos extranjeros que aguardan la tramitación de sus solicitudes de asilo. Así lo ha manifestado la concejala en la Comisión de Servicios Sociales celebrada este martes. Según señalan fuentes de la coalición de izquierda, la titutar del área en el Consistorio ha replicado que estas instalaciones están en la actualidad cerradas y ha instado a Peñalosa a que traslade dicha petición a la Concejalía de Turismo.

La edil de IU lamenta que el equipo de gobierno del Partido Popular «no tomen las riendas frente a esta problemática». La también diputada provincial recuerda que en el pasado mandato, dicho albergue abrió sus puertas para acoger a personas que se habían marchado de Ucrania huyendo de la invasión rusa, tanto antes como después de estallar la guerra.