Hospital General de Segovia. Óscar Costa

IU exige mantener la lavandería pública del Hospital ante los problemas de su externalización

La formación denuncia las deficiencias del servicio privatizado, como la devolución de ropa manchada, en mal estado o rota

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:49

Izquierda Unida (IU) ha alzado la voz contra la externalización temporal del servicio de lavandería del Hospital General de Segovia, iniciada en junio por una avería, y advierte del riesgo de que esta medida se convierta en permanente.

La formación denuncia las deficiencias del servicio privatizado, como la devolución de ropa manchada, en mal estado o rota, lo que afecta tanto a pacientes como al personal, según han alertado ya la plantilla y varios sindicatos.

IU critica que la Gerencia de Asistencia Sanitaria no haya ofrecodp soluciones más allá de la contratación de una empresa privada, lo que ha derivado en una pérdida de calidad del servicio, un problema recurrente en otras privatizaciones en Castilla y León y otras comunidades. «Cada euro desviado a empresas privadas es un euro menos para lo público. Este modelo, claramente ideológico, deteriora la sanidad y las condiciones laborales de sus trabajadores», señala el coordinador provincial de IU, Carlos Serrano.

La formación reclama a la Junta de Castilla y León que invierta en la reparación y mejora de la lavandería del Hospital General para garantizar una condiciones laborales dignas y mantener el carácter público de servicios esenciales, como cocina, limpieza, lavandería o mantenimiento en todo el Sacyl.

IU advierte de que las privatizaciones de servicios no sanitarios son el primer paso hacia un deterioro mayor del sistema público, y pone el ejemlo de otras provincias donde el mantenimiento privatizado incrementó los costes en más de un millón de euros y empeoró la calidad. «Defenderemos en las instituciones y junto a sindicatos y colectivos sociales la necesidad de un modelo de sanidad público, universal y de calidad», afirma Serrano, para quien el futuro del sistema sanitario es lo que está en juego. La formación se compromete a llevar esta cuestión a debate y a luchar contra cualquier intento de privatización que ponga en riesgo servicios esenciales».

