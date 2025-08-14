El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
Una planta de la empresa encargada ahora de la lavandería del hospital, y en el círculo, el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes. R. Gómez y A. de Torre

«No podemos decir a los pacientes que se traigan las sábanas de casa»

El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes, defiende la externalización hasta noviembre de la lavandería del hospital

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:28

El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes, tacha de «infortunio» las averías sufridas en el servicio de lavandería del Hospital ... General Universitario. Dos fallos concentrados entre el 24 y el 27 de junio han inutilizado las máquinas de vapor. Tras la primera incidencia, el también director del complejo asistencial afirma que se pusieron en contacto con la empresa especializada pertinente, la cual notificó que hasta septiembre no podía recepcionar los aparatos para evaluar los desperfectos de cara a un posible arreglo o, si el diagnóstico es más grave, comprar unos equipos nuevos. De ser así, la Gerencia Regional de Salud decidirá sobre la viabilidad económica.

