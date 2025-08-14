«No podemos decir a los pacientes que se traigan las sábanas de casa»

El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes, tacha de «infortunio» las averías sufridas en el servicio de lavandería del Hospital ... General Universitario. Dos fallos concentrados entre el 24 y el 27 de junio han inutilizado las máquinas de vapor. Tras la primera incidencia, el también director del complejo asistencial afirma que se pusieron en contacto con la empresa especializada pertinente, la cual notificó que hasta septiembre no podía recepcionar los aparatos para evaluar los desperfectos de cara a un posible arreglo o, si el diagnóstico es más grave, comprar unos equipos nuevos. De ser así, la Gerencia Regional de Salud decidirá sobre la viabilidad económica.

Lo primero que se hizo para solventar el problema fue contactar con el resto de hospitales de Sacyl en Castilla y León para conseguir las piezas necesarias. «Prácticamente ninguno, salvo Segovia y Palencia, tienen ya lavandería». Es decir, la tienen externalizada, un proceso de «privatización» que Comisiones Obreras (CC OO) y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) temen que ocurra en el Hospital General Universitario.

Esas sospechas van a acompañadas de las quejas sobre cómo queda la ropa hospitalaria con la solución aplicada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria, la cual ha contratado hasta noviembre a una mercantil que ya trabaja con otros centros de la red pública regional como los de Ávila y Valladolid. Los sindicatos critican que las coladas vuelven «con manchas, roturas y sin las mínimas garantías de higiene», según Comisiones.

«Vamos a contar con toda la gente, son necesarios. La voluntad de la gerencia es, primero, mantener el servicio» Luis Gómez de Montes Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia

Gómez de Montes, que ha defendido desde su toma de posesión la colaboración entre lo público y lo privado, rompe una lanza en favor de la solución provisional. «No podemos decir a los pacientes que se traigan sus sábanas de casa, ni a los profesionales que se lleven al hospital su ropa de trabajo», arguye el gerente segoviano. A partir de ahí, esgrime que la empresa «está acreditada y cumple con los estándares sanitarios de higiene y desinfección». Cuando surgió la posibilidad de contactar con esta opción, ya en el mes de julio, «era un momento de agobio» debido a que la lavandería estaba parada por las averías.

Asimismo, manda un mensaje de tranquilidad a los representantes de los trabajadores. «Se han mantenido los contratos», afirma Gómez de Montes, quien añade que «estamos trabajando para que el servicio mejore día a día y en el aumento de stock de ropa a la mayor brevedad posible». Y es que no es lo mismo tener la lavandería en el propio hospital que llevarla fuera para que la trate la empresa contratada, admite el responsable.

En cualquier caso, se van a enviar las máquinas averiadas a la compañía encargada de su supervisión, por si tuvieran un arreglo asumible por los presupuestos de la Gerencia Regional de Salud. De no poder costear la continuidad de los viejos aparatos, Gómez de Montes tranquiliza al personal del servicio. «Vamos a contar con toda le gente, son necesarios», reitera al explicar que, de cambiar el sistema, se estudiará «cómo acoplar lo que se hacía ya en casa y de lo que estamos muy satisfechos». «La voluntad de la gerencia es, primero, mantener el servicio», hace hincapié el director del Hospital de Segovia.